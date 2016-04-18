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Стало известно, за что еще придется заплатить владивостокцам

18 Апреля 2016, 16:54 | Владивосток

Свыше 3,5 миллионов рублей придется заплатить владивостокским предприятиям и организациям, а также гражданам, нарушившим административное законодательство, - об этом в ходе расширенного заседания рассказали представители административных комиссий приморской столицы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«За первый квартал текущего года административными комиссиями всех пяти районов нашего города было рассмотрено почти 1300 протоколов, - рассказывает начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Владивостока Сергей Шабаев. - Чаще всего под административное преследование попадают предприятия и организации, не уделяющие должное внимание санитарному состоянию на вверенных территориях, граждане, осуществляющие несанкционированную торговлю, и другие».

В числе нарушителей оказались 28 юридических и 379 должностных лиц. На нарушителей порядка решением районных административных комиссии были наложены штрафы на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

Отметим, что ежедневно для борьбы с нарушителями на улицы города выходят представители административных комиссий всех пяти районов города. В числе нарушителей оказываются не только нерадивые граждане, но и предприятия и организации всех форм собственности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: протокол  КоАП  штраф  нарушение  административная комиссия 



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Комментарии

  • Александр11:17, 19.04.2016#

    Ё, , , ные побирушки!Только и могут ходить сшибать с предпринимателей деньги-как всё было так и осталось-а неубранные тротуары. грязь на дорогах, фасады обвалившиеся ужас а не город-это не видят-взять то не с кого!

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