Один из лучших игроков мирового баскетбола на колясках проведет тренировки во Владивостоке

Участник четырех Паралимпийских игр в составе сборной США по баскетболу Лоуренс Джонсон проведет тренировки для людей с ограниченными возможностями во Владивостоке и Артёме.

Во Владивосток прибывает Лоуренс Джонсон (Lawrence Johnson) – один из лучших игроков мирового баскетбола на колясках, участник четырех Паралимпийских игр, популяризатор и вдохновитель разнообразных проектов для людей с ограниченными возможностями.

С 21 по 26 апреля Лоуренс Джонсон проведет презентации и тренировки по баскетболу для колясочников Приморского края. Специально для встречи с ним во Владивосток собираются прибыть члены ФСК «БасКИ» из Санкт-Петербурга – несколько лет назад Джонсон провел подобные тренировки для игроков этой команды, которая сейчас является одним из сильнейших клубов баскетболистов-колясочников России.

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке, администрации Приморского края, Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» и Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лоуренс Джонсон был парализован в возрасте 17 лет в результате автомобильной аварии. С тех пор Джонсон, взявший себе псевдоним Трупер (Trooper - в пер. с англ. «боец»), добился удивительных результатов. Выступая на протяжении 15 лет за национальную сборную США по баскетболу на колясках, Трупер Джонсон участвовал в четырех Паралимпийских играх, покорил вершину Эль Капитан в долине Йосемите, штат Калифорния, добрался на коляске из Сан-Франциско до Лос-Анжелеса.

«Успехи, которые Россия показала во время Паралимпийских игр в Сочи, продемонстрировали, что инвалидная коляска не может стать преградой для силы человеческого духа», - говорит Трупер Джонсон. – Значение занятий спортом для людей с ограниченными возможностями невозможно переоценить. Вызовы, которые им приходится преодолевать во время спортивных состязаний, те же самые, с которыми они сталкиваются каждый день. Если человек в коляске может на протяжении 40 минут играть в баскетбол - он уже не заперт в четырех стенах своего дома. Если он может упасть на площадке и подняться - ему больше не нужен помощник или сопровождающий. А если он может ездить на соревнования – значит, он стал независимым».

Сегодня Трупер Джонсон является координатором молодежных спортивных программ в организации культурных и образовательных программ залива Сан-Франциско, где он занимается развитием спорта и досуга детей с ограниченными физическими возможностями. Интерактивные презентации Трупера Джонсона по баскетболу на колясках помогают ученикам наглядно понять возможности человека в инвалидном кресле. Они также включают и информацию о том, как разрушить стереотипы о людях в инвалидных колясках и предлагают открытые дискуссии, связанные с предотвращением употребления наркотиков и алкоголя.

ZRPRESS.RU, Владивосток.