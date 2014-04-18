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Один из лучших игроков мирового баскетбола на колясках проведет тренировки во Владивостоке

18 Апреля 2014, 11:54 | Владивосток

Участник четырех Паралимпийских игр в составе сборной США по баскетболу Лоуренс  Джонсон проведет тренировки для людей с ограниченными возможностями во Владивостоке и Артёме.

Во Владивосток прибывает Лоуренс  Джонсон (Lawrence Johnson) – один из лучших игроков мирового баскетбола на колясках, участник четырех Паралимпийских игр, популяризатор и вдохновитель разнообразных проектов для людей с ограниченными возможностями. 

С 21 по 26 апреля  Лоуренс Джонсон проведет презентации и тренировки по баскетболу для колясочников Приморского края. Специально для встречи с ним во Владивосток собираются прибыть члены  ФСК «БасКИ» из Санкт-Петербурга – несколько лет назад Джонсон провел подобные тренировки для игроков этой команды, которая сейчас является одним из сильнейших клубов баскетболистов-колясочников России.

Проект стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке, администрации Приморского края, Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» и Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Лоуренс Джонсон был парализован в возрасте 17 лет в результате автомобильной аварии.   С тех пор  Джонсон, взявший себе псевдоним Трупер (Trooper - в пер. с англ. «боец»), добился удивительных результатов.  Выступая на протяжении 15 лет за национальную сборную США по баскетболу на колясках, Трупер Джонсон участвовал в четырех Паралимпийских играх, покорил вершину Эль Капитан в долине Йосемите, штат Калифорния,  добрался  на коляске из Сан-Франциско до Лос-Анжелеса. 

«Успехи, которые Россия показала во время Паралимпийских игр в Сочи, продемонстрировали, что инвалидная коляска не может стать преградой для силы человеческого духа», - говорит Трупер Джонсон. – Значение занятий спортом для людей с ограниченными возможностями невозможно переоценить.  Вызовы, которые им приходится преодолевать во время спортивных состязаний, те же самые, с которыми они сталкиваются каждый день. Если человек в коляске может на протяжении 40 минут играть в баскетбол - он уже не заперт в четырех стенах своего дома. Если он может упасть на площадке и подняться - ему больше не нужен помощник или сопровождающий. А если он может ездить на соревнования – значит, он стал независимым».  

Сегодня Трупер Джонсон является координатором молодежных спортивных программ в организации культурных и образовательных программ залива Сан-Франциско, где он занимается развитием спорта и досуга детей с ограниченными физическими  возможностями. Интерактивные презентации Трупера Джонсона по баскетболу на колясках помогают ученикам наглядно понять возможности человека в инвалидном кресле.  Они также включают и информацию о том, как разрушить стереотипы о людях в инвалидных колясках и предлагают открытые дискуссии, связанные с предотвращением употребления наркотиков и алкоголя. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: США  паралимпийские игры  ковчег  баскетбол 



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