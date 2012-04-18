Во Владивостоке парада Победы на Корабельной набережной не будет

Торжественный парад, посвященный празднованию 67-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая по улице Светланской.

Такая информация прозвучала на первом заседании оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий, которое прошло в администрации Приморского края.

Решение провести традиционный парад в честь Дня Победы не в привычном месте - Корабельной набережной, а на улице Светланской связано не только со строительством на Набережной объектов саммита АТЭС и кафедрального собора, но и с тем, что в 50-е и 60-е годы Парад Победы ежегодно проходил именно по улице Ленинской (ныне Светланская). Решено вспомнить опыт прошлых лет.

Во Владивостоке уже началась подготовка к военному параду. Генеральная репетиция состоится 7 мая. Всего в торжественном параде 9 мая примут участие почти 2 тысячи военных. Это моряки ТОФ, бойцы 5-й Армии Восточного военного округа, курсанты военно-морских вузов, сотрудники МЧС и МВД. Будет задействовано 30 единиц техники. Кстати, моряки ТОФ начали готовиться к параду еще ранней весной. По словам официального представителя ТОФ капитана первого ранга Романа МАРТОВА, в параде примут участие более 1,2 тысячи человек. Среди них будут три исторические роты, батальонные и ротные группы управления штаба ТОФ, соединения надводных кораблей и береговых войск флота, парадные роты МЧС и МВД.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».