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Бесплатный Wi-Fi теперь и на владивостокском Арбате
ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ZRPRESS. Бесплатный уличный Интернет появился на владивостокском Арбате. Кроме того, специалисты администрации города и ЗАО "Востоктелеком" работают над тем, чтобы беспроводная связь появилась в скверах почетных граждан и Семенова, на Корабельной Набережной, в Спортивной гавани, в скверах адмирала Макарова, Ленина, Суханова, Театральном сквере.
Многие из них отремонтированы, в других работы еще ведутся. Уже сейчас горожане активно используют Wi-Fi в сквере городов-побратимов на перекрестке улиц Пограничной и Семёновской и на центральной площади Владивостока.
Появление Wi-Fi точек доступа на главных улицах краевого центра - это вопрос не только комфортного пребывания в нем жителей и туристов, но и престижа города, свидетельство его динамичного развития.
Впервые уличный интернет во Владивостоке появился в октябре 2011 года в районе транспортного узла на Семеновской и на железнодорожном вокзале. Такая работа была проведена по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва совместно с крупнейшими провайдерами информационных услуг. Затем Wi-Fi стал дополнительной услугой и в муниципальных автобусах города. Теперь ареал действия уличного интернета расширяется.
Чтобы бесплатно пользоваться интернетом в скверах и на центральной площади, необходимо в своем электронном устройстве найти сеть Востоктелеком и свободно, без паролей, выйти в Интернет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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