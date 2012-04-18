Библиотеки Владивостока станут местом встречи пенсионеров

Задачу создать в муниципальных библиотеках центры общения для пожилых людей поставил глава города Игорь ПУШКАРЁВ. Мэр побывал в двух учреждениях - Центральной библиотеке им. А. П. Чехова и библиотеке № 10 на Эгершельде.

«Во многих наших библиотеках мы провели капитальный ремонт, теперь здесь красиво и уютно. Это позволяет на их базе создать центры общения для людей старшего возраста, - считает Игорь Пушкарёв. - Площади библиотек позволяют это сделать, нужно только немного по-другому организовать пространство, купить мягкую мебель, столы и прочее для того, чтобы пенсионеры могли прийти, посидеть, поговорить, выпить чая, книгу полистать. А дальше у нас в планах - проводить для них мероприятия, приглашать специалистов - юристов, врачей, музыкантов. Самая главная задача - сделать жизнь старшего поколения интересной, дать им возможность общения».

Кроме того, глава города поставил задачу библиотекарям - разработать программу по обучению читателей старшего возраста компьютерной грамотности, а также помогать пожилым людям общаться со своими друзьями и родственниками из других городов с помощью скайпа. Для этого в центрах общения должна быть установлена программа, подключен Интернет. Помогать пенсионерам будут волонтеры из числа молодежи. В ходе обсуждения специалисты отметили, что когда центры общения заработают, пенсионеры сами смогут предложить направлений работы и темы для встреч.

«Золотой Рог».