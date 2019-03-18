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"Эта еда не для людей": Студенты ДВФУ жалуются на организацию питания в университете

18 Марта 2019, 12:44 | Владивосток

В точках питания – несъедобная еда по заоблачным ценам, а в общежитиях просто не на чем готовить

Студенты Дальневосточного федерального университета, проживающие в общежитиях на острове Русском во Владивостоке, жалуются не только на качество питания в столовой университета, непомерные цены в местных кафешках, но и на отсутствие условий для приготовления пищи в общежитиях.

Студенты признаются: «Когда нет времени приготовить – приходится идти в столовую. А потом думаешь, что лучше бы голодным ходил. Так плохо становится, кажется, что эта еда не для людей».

Из точек питания для студентов ДВФУ есть еще кофейни с булочками и другими перекусами. А цены такие, что не каждый студент может позволить себе такое купить.

В общежитиях они тоже не могут себе приготовить еду. Вот уже несколько лет студенты жалуются в различные органы самоуправления на проблему плит в кухнях.

Все дело в том, что во время приготовления пищи постоянно выбивает пробки, и плиты не работают. В кухнях, как правило, по две плиты. Бывает, когда студенты приходят готовить – не работает одна или даже обе. Тогда приходится с ингредиентами бегать по этажам в поисках рабочей плиты и электричества.

Студенты говорят: «Иногда придешь уставший после пар, после работы, поставишь ужин на плиту, а плита либо очень медленно греет, либо сначала греет, а потом отключается».

Некоторые студенты пользуются мальтиварками в комнате, хотя по технике безопасности ими пользоваться запрещено. Но приходится нарушать: на общей кухне дорогостоящую технику без присмотра не оставишь, а кушать хочется...

Мария КАРАТАЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: питание  электричество  ДВФУ  владивосток  услуги  пища  студенты  о. Русский  образование  цены 



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