Гороскоп на предстоящую неделю

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) могут проявить нетерпимость. Там, где будете находиться вы, непременно вспыхнет скандальная ситуация. Вы часто можете оказываться в центре громких событий, к вашей личности будет приковано чужое внимание, независимо от ваших желаний. Предстоит разговор с вышестоящим покровителем. И это будет в ваших интересах. Вдали от дома вас ждут сложности в контактах, встречах. Предстоит техническая проблема, от вас не зависящая. Вас могут посещать чувства усталости, жалость к себе, грустные воспоминания. Анализируя ситуацию, вы не почувствуете себя победителями. Следует направлять свои силы на получение знаний, духовный рост. Иначе, направленные внутрь, ваши эмоции могут стать губительными для вас в эти дни.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) займутся решением вопроса трудоустройства или перемещения на дальнее расстояние кого-то из родственников. Суета и волнение становятся определяющими в вашем поведении. Вам часто будут необходимы советы и поддержка окружающих. Не без помощи влиятельного друга вы найдете необходимый компромисс. Предстоит некоторое время посвятить вопросу юридической направленности, получению или подписанию важного документа. В эти дни возрастет ваше природное обаяние, магнетическое воздействие на окружающих. Звезды предполагают романтические знакомства. В работе наметится некий поворот, весьма приятный для вас.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) вступают в период активности контактов и встреч. И хотя ситуация в целом будет напряженной, вы сумеете достичь многих благоприятных результатов. Придется часто скрывать свои истинные намерения от любопытных взоров. Вы будете на виду, ваши действия могут активно обсуждаться. Как ни странно, пострадать вы сможете от усилий самых близких вам людей. На друзей же можете полагаться полностью. Доверительные отношения чаще будут также возможны с чужими, нежели родственниками. В работе могут иметь место укрепления взаимоотношений. Период стабилизации наступает во взаимоотношениях с начальством. В вашем кругу появится новое лицо.

РАКИ (22 июня-22 июля) все свое внутреннее творчество, весь свой потенциал направят на практический результат. И вы его увидите. В большей степени это проявится в работе. События будут разворачиваться так, что вы сумеете понять новые свои возможности для быстрого решения давнего важного вопроса. Вы будете удивлены возможности, о которой ранее не могли даже думать. Влияние на окружающих усилится. Вы будете часто видеть это на практике. Придирчивое отношение к собственной внешности будет как раз и продиктовано желанием поддерживать интерес к себе со стороны других. В этот период у вас будут большие шансы вступления в брак по расчету, а также выгодного творческого союза. Деньги будут иметь большое значение.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) с трудом удерживают равновесие чувств. Вам будут хорошо знакомы переживания, страдания, чувство обиды и ревности. В этот период вы не завоюете чужих симпатий, а вот потерять поддержку друга - реально. Вам будет сложно держать события под контролем. Вас постоянно будет опережать кто-то другой. Все разговоры будут сводиться к обсуждению известных вам личностей. Вы желаете перетянуть на свою сторону максимум сочувствия окружающих. Вы будете искать поддержки у других, и ваша откровенность достигнет предельного уровня. Ситуация на работе изменится благодаря вашим прежним стараниям. Будете пожинать плоды вчерашних усилий.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) не обделены вниманием и любовью. Вокруг вас будут постоянные встречи, общения. Много времени вы проведете с друзьями. Близкие будут нуждаться в вашей поддержке и добром совете. Не исключены короткие разлуки с партнерами. Однако это период продуктивности во всем. Успехи ждут вас в материальной сфере. Удачным станет решение квартирного вопроса и всех проблем, связанных со строительством. Знакомства этих дней могут перерасти в долговременные союзы, основанные на взаимной выгоде. Вы сумеете постепенно восстановить старые отношения с известным лицом. В эти дни на работе могут произойти непредвиденные события, которые заставят быстро действовать, принимая важные решения. Вы часто будете держать в руках чужие деньги.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) будут тяготиться просьбами и присутствием родственников. Часто придется делать над собой усилие, чтобы не испортить нужных вам отношений. Это сложный период возврата к позабытым формам отношений в кругу близких вам людей. Вы стремитесь избегать продолжительных разговоров, стараясь уходить от ответственных диалогов. В эти дни к вам могут обратиться за конкретной поддержкой, в том числе и материальной. Деньги, отданные в долг на этой неделе, к вам больше никогда не вернутся. Зато купленные вещи будут носиться долго и доставят вам радость. Возможны изменения в работе. Поберегите здоровье.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) будут понимать свою исключительность, и не только в достоинствах. События, происходящие с вами в последнее время, будут носить знаменательный, почти фатальный характер. Предстоит общение с группой лиц, заинтересованной в вашем обществе. Предстоит принимать участие в мероприятии, связанном с праздниками, традициями. Не исключено скрытое или запланированное состязание творческой направленности. У вас хорошие возможности для доведения дел до финала. В профессиональном плане проявится агрессивность в контактах с окружающими. Будете критиковать поведение и методы своих коллег. Но в эти дни вы неожиданно сблизитесь с человеком, к которому едва испытывали симпатию. В личной жизни вас ждет подъем эмоций, духовная близость с партнером.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) будут втянуты в рутинный смысл происходящего. У вас не останется энтузиазма для инициативных поворотов. Всегда другие будут навязывать вам свои идеи, мысли. Вы будете действовать по чужому сценарию, мало задумываясь о смысле происходящего. Общая зависимость будет характерной во всех аспектах жизни. Вы будете склонны к размышлениям наедине, к осмыслению недавно пережитых событий. В эти дни будет решаться вопрос трудоустройства или учебы кого-то из близких. Вы будете обеспокоены проблемами близкого человека. Не исключены новые знакомства и контакты с женщинами. Следует особое внимание уделять сохранению равновесия с коллегами или людьми, от которых зависите в работе.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) повысят активность, особенно в решении материальных вопросов. Будете зарабатывать деньги упорным трудом. Важно сохранить о себе приятное впечатление у тех, от кого вы зависимы. Будете использовать в решении деловых вопросов силу личного обаяния. Вам не придется решать те вопросы, которые во множестве будут стоять на пути у ваших коллег, друзей. Вы словно выделены среди других, отнесены к разряду «избранных» в эти дни. Не исключено общение с представителем официальных структур. Недоверие к действиям и словам близкого человека породит в вашей душе уныние и нежелание быть добрым человеком. Старайтесь не ожесточаться. Высока вероятность ссоры.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) могут вновь испытать тиски одиночества. Ваши прежние чувства и планы могут показаться сегодня иллюзией наивного человека. Вы почти теряете перспективу, не представляя себе возможности ясной дороги. В вашей голове будут постоянно одни и те же вопросы, на которые не будет ответов. Вы будете менее лояльны к человеку, стараниями которого разрушены прежние контакты и договоренности. Появится желание уйти от общения, отодвинуть от себя ненужных людей. Вместе с тем это период качественно новых отношений и контактов с окружающими. Усилится интерес к наукам, незнакомым предметам и учениям. Будете искать способы получения тех или иных знаний. Материальный аспект стабилен.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) почувствуют уверенность в себе и способность отстаивать свое мнение. Вам придется выдержать натиск неприятной особы, предъявляющей вам претензии. Деловая сторона жизни выходит на первый план. Вы столкнетесь с проблемами, которые каждый день решают другие люди. Дух соперничества становится определяющей линией вашего поведения с коллегами. Но вы почти не доверяете тем, кто рядом. У вас будут причины сомневаться в искренности ваших друзей и знакомых. Могут быть нарушены данные обещания, перенесены встречи, переговоры. Хорошие новости ждут вас издалека. Удастся продвинуться в решении вопроса о недвижимом имуществе или успешном вложении денежных средств.