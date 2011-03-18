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Трагедия в Стране восходящего солнца не оставила безучастными даже детей Владивостока
17 марта в детском клубе «Юность» прошел творческий урок, посвященный памяти жертв разрушительных землетрясений и цунами. Его инициатором стала педагог клуба Ирина САЕНКО, буквально за два дня написавшая сказку по мотивам японского эпоса о девочке Шинджу, что означает «жемчуг», и её верном друге - мудром Драконе, об удивительных деревьях, которые растут на зеленых холмах волшебной страны и так похожи на людей. Они столь сильны, что, несмотря на все стихии, их можно лишь пригнуть к земле, но с корнем не вырвать…
В ходе урока ученики первых, вторых и третьих классов своими руками изготовили бумажную композицию «Журавлики парят над Земным шаром». На крылышках каждого из журавликов владивостокские школьники написали свои пожелания японским детям.
«Меня глубоко затронула трагедия в Японии, поэтому сомнений о необходимости провести такую акцию как можно скорее не возникло. А буквально вчера я узнала, что дан старт всероссийской акции, которая подобна нашей. Уверена, что наша моральная, душевная поддержка для людей, столкнувшихся со страшной Бедой лицом к лицу, позволит сблизить сердца россиян и японцев», - рассказала корреспонденту «ЗР» Ирина Саенко.
По мнению ребят, эти журавлики, паря в небе над Землей, смогут закрыть своими крыльями Японию и уберечь ее от страшной беды. Этот искренний и нежный символ солидарности и общей скорби, а также переписанную детьми от руки сказку о девочке Шинджу и Драконе с подписями каждого из них решено передать в Консульство Японии.
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