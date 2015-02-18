На улицах Владивостока появятся новые дорожные знаки

Работы по обновлению дорожной инфраструктуры проводятся ежедневно во всех районах Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, с начала года установлено и заменено уже более 120 знаков, также проводятся работы по обслуживанию дорожных знаков.

«Ежедневно специалисты проводят мониторинг состояния знаков, - рассказывает специалист отдела организации дорожного движения Валентина Бакай. - Установка новых дорожных знаков в городе проводится на основании предписаний ГИБДД, а также обращений депутатов и жителей города».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.