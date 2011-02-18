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Нарисованную детскую жизнь можно купить. Чтобы сохранить
До 25 февраля в галерее современного искусства «Арка» продолжает работу выставка-продажа рисунков маленьких пациентов Детского краевого онкогематологического центра «Рисую! Мечтаю! Живу!». Все вырученные средства пойдут на лечение и реабилитацию детей больных раком.
Выставка организована благотворительным фондом «Сохрани Жизнь» (Владивосток).
На открытии, состоявшемся 15 февраля, стартовал так называемый «тихий аукцион» детских работ. Стартовая цена составляет 1500 рублей.
Людмила МИНКИНА, руководитель Детского краевого онкогематологического центра, рассказала "ЗР" о работе фонда:
- На сегодняшний день большая помощь фонда «Сохрани Жизнь» оказывается в первую очередь родителям больных детей. Очень важно, чтобы они знали, что есть организация, которая может им помочь и морально, и финансово. Яной Байгот, директором фонда "Сохрани Жизнь", проведена колоссальная работа с родителями. Они стали более открыты и уверены в том, что они не одни в своей беде.
Фонд "Сохрани Жизнь" стал связующим звеном между Детским краевым онкогематологическим центром, родителями и благотворительными организациями, частными меценатами. Благодаря работе фонда более 10 детей смогли получить высокотехнологичное лечение в Москве и Санкт-Петербурге.
В наступившем году планируется открытие отделения восстановительного лечения в санаторной зоне Владивостока. Ранее дети проходили реабилитацию только в обычных детских лагерях отдельной группой. Ведь дети больные онкозаболеваниями больше наблюдают жизнь, они не вовлечены в нее, они ее боятся.
Еще одно мероприятие, приуроченное к Дню детей больных раком, состоялось 18 февраля в Музейно-выставочном центре ПГОМ им.Арсеньева (ул.Петра Великого, 6). Открылась фотовыставка «Сохрани Жизнь». 27 работ разных авторов рассказывают о детях, проходящих лечение в онкогематологическом центре. На выставке, помимо фотографий, представлена инсталляция, демонстрирующая замкнутую реальность больничной палаты.
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