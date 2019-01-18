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Экс-мэр Владивостока поздравил горожан с Крещением Господним
18 Января 2019, 18:36 | Владивосток
«Жду возможности окунуться в ледяную прорубь и почувствовать прилив жизненных сил»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем после в соцсетях поздравил горожан с праздником:
Поздравляю всех с Крещением Господним!
Жду возможности окунуться в ледяную прорубь и почувствовать прилив жизненных сил. Знаю и верю, что этому быть.
Желаю каждому укрепиться духом, очищения духовного и телесного и нерушимой веры. Берегите себя и своих близких! Счастья, добра и любви вам!
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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