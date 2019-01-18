Экс-мэр Владивостока поздравил горожан с Крещением Господним

«Жду возможности окунуться в ледяную прорубь и почувствовать прилив жизненных сил»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем после в соцсетях поздравил горожан с праздником:

Поздравляю всех с Крещением Господним!

Жду возможности окунуться в ледяную прорубь и почувствовать прилив жизненных сил. Знаю и верю, что этому быть.

Желаю каждому укрепиться духом, очищения духовного и телесного и нерушимой веры. Берегите себя и своих близких! Счастья, добра и любви вам!