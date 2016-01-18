Во Владивостоке пройдет благотворительный боулинг-турнир

Благотворительный боулинг-турнир, все средства от которого пойдут на строительство специальной детской площадки для детей с ограниченными возможностями в районе Набережной Цесаревича во Владивостоке, проведет, начиная с 10.00, 30 января этого года Ротари клуб «Владивосток-Эко» в клубе «Фабрика» по адресу: ул. Посьетская, 14.

Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог», в турнире примут участие более 10 команд по пять человек от разных компаний, предприятий и организаций Владивостока. Благотворительный взнос на каждого члена команды определен в сумме 1 500 рублей. Заявки на участие в турнире и состав команды еще принимаются принимаются по E-mail: korotkova_olga_2012@mail.ru.

В целом по предварительным подсчетам стоимость строительства этой специальной детской площадки, включая оборудование, монтаж и доставку комплектующих, составит в зависимости от наборов комплектации и типа покрытия – от 1 200 000 до 2 500 000 рублей.

Проектом предусматривается, что на территории около 200 кв. метров в восточной части Набережной Цесаревича будет построен игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями «Детство без границ»: с пандусами и пологими горками, песочницей, каруселями и качелями. Здесь одновременно вместе смогут играть и здоровые дети, и инвалиды-колясочники.

Этот проект Ротари клуба «Владивосток-Эко» открыт для всех, желающих оказать ему поддержку. Для компаний вклад определен от 50 000 рублей, для частных лиц – от 10 000. Президент РК «Владивосток-Эко» Ольга КОРОТКОВА отметила, что на информационной табличке у детской площадки обязательно будут размещены логотипы всех организаций-спонсоров и фамилии меценатов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото автора – эскизы будущей детской площадки для детей с ограниченными возможностями.