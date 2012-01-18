Жителей Владивостока приглашают на выборы флага города

ВЛАДИВОСТОК, 18 января, ZRPRESS. С инициативой - разработать и утвердить флаг города Владивостока в качестве еще одного официального символа помимо герба - к главе города Игорю Пушкарёву обратились представители общественности краевого центра - Владивостокского морского собрания, ДВМП, депутатского корпуса.

По распоряжению главы Владивостока в администрации города была создана рабочая группа по разработке проекта и положения флага Владивостокского городского округа. В состав рабочей группы вошли начальник управления культуры Пётр Сёмин, начальник управления градостроительства и архитектуры Анатолий Мельник, профессор кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ, автор флага Приморского края Виктор Обертас, депутат думы города Александр Юртаев, другие специалисты. Возглавляет рабочую группу заместитель главы администрации города Елена Щёголева.

Как свидетельствуют специалисты по геральдике, с древних времен у всех народов флаги считаются святынями. Свои флаги имеют государства и отдельные области, города, армии и рода войск, ведомства и различные гражданские сообщества. Нередко на флагах в символической форме отражаются важнейшие вехи истории его владельцев - государств, городов, армий.

Свои флаги - чаще всего с фрагментом герба на полотнище - есть у многих городов Российской Федерации. Традиционно флаги используются в торжественных церемониях и на официальных встречах, этот символ может быть поднят во время значимых мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, а также во время частных и семейных торжеств и значимых событий. Флаг, наряду с гербом, может использоваться при оформлении города в дни общегосударственных и городских праздников, в памятной и сувенирной продукции.

Владивосток с первого дня основания являлся форпостом России на Дальнем Востоке. Теперь, в новейшей истории, Владивосток становится центром развития международного сотрудничества России со странами АТР, крупнейшим экономическим, политическим и культурным центром. Все это является веским основанием - разработать и утвердить флаг, который станет еще одним символом Владивостока, несущим особый колорит города, может использоваться во время официальных и торжественных церемоний, в том числе во время саммита АТЭС-2012.

Проекты флага Владивостока были разработаны профессором кафедры архитектуры и градостроительства Дальневосточного федерального университета, Заслуженным работником культуры, автором флага Приморского края Виктором Обертасом. На общественное рассмотрение представлены пять проектов флага Владивостока.

С 17 января на официальном сайте администрации города жители Владивостока могут принять участие в голосовании и выбрать наиболее понравившийся вариант.

Для участия в голосовании необходимо отправить номер выбранного варианта флага на электронную почту webmaster@vlc.ru. В теме письма необходимо указать "Флаг города".

Результаты голосования будут учтены в ходе дальнейшей работы над флагом и в окончательном его выборе.

ОПИСАНИЕ ФЛАГА И ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛИКИ ФЛАГА ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ПРОЕКТЫ

Вариант 1

Флаг Владивостокского городского округа представляет собой прямоугольное горизонтальное полотнище с соотношением ширины к длине как 2 : 3, состоящее из двух горизонтальных полей: красного - в верхней части и голубого (лазоревого) - в нижней, разделяемых горизонтально положенным по его продольной оси белым (серебряным) вилообразным крестом. Между лучами креста у древка помещен зеленый клин, обремененный золотой гербовой фигурой идущего уссурийского тигра.

Толкование символики флага

В колористике флага использованы цвета герба города Владивостока (зеленый - цвет поля щита, красный - "червленые" глаза и язык тигра, белый - серебряная скала, желтый - золотая фигура тигра и добавлен голубой (лазоревый) цвет.

Зеленый клин - цвет гербового поля щита, цвет изобилия, надежды на лучшее будущее.

Красное поле - знак любви владивостокцев к своему городу, их мужества и храбрости, соответствует статусу Владивостока как "Города воинской славы".

Голубое поле - цвет моря, омывающего город-порт с трех сторон, знак честности и верности горожан своему городу.

Белый (серебряный) крест знаменует благородство и веру владивостокцев, напоминает о том, что город является центром Владивостокско-Приморской епархии русской православной церкви.



Вариант 2

Флаг Владивостокского городского округа представляет собой прямоугольное горизонтальное полотнище голубого цвета с соотношением ширины к длине как 2 : 3, обрамленное по продольным сторонам красно-белой каймой. У древка в полотнище вшит зеленый клин, обремененный золотой (желтой) гербовой фигурой идущего уссурийского тигра.

Толкование символики флага

В колористике флага использованы цвета герба города Владивостока (зеленый - цвет поля щита, красный - "червленые" глаза и язык тигра, белый - серебряная скала, желтый - золотая фигура тигра и добавлен голубой (лазоревый) цвет.

Зеленый клин - цвет гербового поля щита, цвет изобилия, надежды на лучшее будущее.

Красно-белая кайма соответствует цветам герба: серебряная скала, "червленые" глаза и язык тигра. Колористически кайма придает флагу большую выразительность и вместе с голубым полем ассоциируется с колористикой Российского флага.

Голубое поле - это не только знак честности, целомудрия и верности горожан своему городу, но и отражение морского положения города Владивостока, расположенного на полуострове, города-порта. В полном гербе это отражено в его внешней части в виде двух адмиралтейских якорей (символов порта), являющихся щитодержателями.



Вариант 3

Флаг Владивостокского городского округа представляет собой прямоугольное горизонтальное полотнище зеленого цвета с соотношением ширины к длине как 2 : 3. В верхнем углу у древка помещена золотая (желтая) гербовой фигурой идущего уссурийского тигра. В правую часть полотнища вшит восстающий красный (алый) клин, завершающийся голубой (лазоревой) каймой с пятью золотыми пятиконечными молетами (звездами).

Толкование символики флага

В колористике флага использованы цвета герба города Владивостока (зеленый - цвет поля щита, красный - "червленые" глаза и язык тигра, желтый - золотая фигура тигра) и добавлен голубой (лазоревый) цвет.

Зеленое поле флага - цвет гербового поля щита, цвет надежды владивостокцев на развитие и процветание города, цвет радости и изобилия.

Восходящий алый клин - знак целеустремленности, мужества, храбрости горожан, любви к своему городу, имеющему статус "Город воинской славы".

Голубая кайма - знак прибрежного положения Владивостока как города-порта, а пять золотых молет - это пять административно-территориальных районов города.

Примечание: количество молет может измениться при изменении числа районов города.



Вариант 4

Флаг Владивостокского городского округа представляет собой прямоугольное горизонтальное полотнище зеленого цвета с соотношением ширины к длине как 2 : 3, обрамленное по продольным сторонам бело-синей каймой. В верхнем углу у древка на зеленом фоне помещена золотая (желтая) гербовая фигура идущего уссурийского тигра.

Толкование символики флага

В колористике флага использованы цвета герба города Владивостока (зеленый - цвет поля щита, белый - серебряная скала, желтый - золотая фигура тигра) и добавлен голубой (лазоревый) цвет.

Зеленый цвет - цвет гербового поля щита, цвет изобилия, надежды на лучшее будущее.

Голубая кайма - это не только знак честности, целомудрия и верности горожан своему городу, но и отражение морского положения города Владивостока, расположенного на полуострове, города-порта. В полном гербе это отражено в его внешней части в виде двух адмиралтейских якорей (символов порта), являющихся щитодержателями.

Белый (серебряный) цвет знаменует благородство и веру владивостокцев, напоминает о том, что город является центром Владивостокско-Приморской епархии русской православной церкви.



Вариант 5

Флаг представляет собой двухцветное полотнище, разделенное по диагонали, с зеленым полем вверху и белым внизу (зеленое поле щита и серебряная скала в оконечности), с соотношением ширины к длине как 2 : 3. На зеленом фоне поля размещена гербовая фигура уссурийского тигра, идущего по склону вправо, подняв переднюю правую лапу.

Толкование символики флага

В колористике флага использованы цвета герба города Владивостока (зеленый - цвет поля щита, белый - серебряная скала, желтый - золотая фигура тигра).

Зеленый цвет - цвет гербового поля щита, цвет изобилия, надежды на лучшее будущее.

Белый (серебряный) цвет знаменует благородство и веру владивостокцев, напоминает о том, что город является центром Владивостокско-Приморской епархии русской православной церкви.