Качество воды во Владивостоке отвечает Госстандарту

В фильтровальную систему Богатинского гидроузла загружается новый наполнитель – гранодиарит.

Ранее в фильтрах использовался цеолитовый песок, но сейчас «Примводоканал» постепенно переходит на гранодиарит, это более современный материал, обладающий лучшими очищающими свойствами.

Из 8-ми на 4-х фильтрах станции первого подъёма работа завершена. Качество воды, поступающей в водопроводную сеть Владивостока, отвечает Госстандарту. Богатинский гидроузел стал первым подразделением КГУП «Приморский водоканал», где для обеззараживания воды вместо жидкого хлора стали применяться гипохлорит натрия и ультрафиолет.

«Золотой Рог».