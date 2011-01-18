Миллиард на озеленение Владивостока

Принята долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие зеленых насаждений во Владивостоке в 2011 – 2015 годах».

Она разработана по поручению главы администрации Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и рассчитана на пять лет. В первые два года запланировано отреставрировать гостевой маршрут, в следующие три – все прилегающие к нему территории. В том числе будет приведено в надлежащее состояние 67 скверов и 383 улицы – объекты так называемого придорожного озеленения.

По словам заместителя гендиректора МАУ «Благоустройство, озеленение, строительство и дороги Владивостока» Елены Поляковой, в 2011 году преобразятся улица и площадь Луговая, сквер в районе остановки Гоголя, Тополиная аллея, Баляевская развязка. Важным моментом принятой программы является инвентаризация всех зеленых насаждений Владивостока – она будет проведена впервые.

Программу отличают научно обоснованный подход (в ее разработке приняли участие ученые ДВО РАН) и небывалый масштаб: за пять лет на реализацию программы будет направлено более 1 млрд 190 млн рублей, причем 90% - средства краевого бюджета и 10% - деньги Владивостока.