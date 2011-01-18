Седанка получает новый импульс развития

Район станции Седанка во Владивостоке начал заселяться еще в царские времена. Интересно, что при всех плюсах местоположения Седанка в силу ряда ограничений надолго была «законсервирована» в своем развитии. Но уже в ближайшем будущем именно в этом районе возможен строительный бум.

«Потенциал» готов к «взрыву»

Долгое время на Седанке существовала зона «градостроительной тишины», где появлялись в основном объекты, связанные с отдыхом и оздоровлением. До сих пор Седанка считается частью курортной зоны Владивостока со всеми ее ограничениями, в особенности касающимися возведения жилья.

И, хотя несколько десятков лет тому назад, в период строительства Большого Владивостока, вдобавок к малоэтажному «колхозу» рядом со станцией появились небольшой микрорайончик из 5-9-этажных жилых домов, школа, котельная и пр., а затем было построено и первое 14-этажное здание, жителей здесь по сравнению с другими районами города пока еще относительно немного.

Малоэтажная застройка территории на Седанке довольно плотная, а свободной земли очень мало. То есть масштабы для нового строительства на уже освоенных участках сильно ограничены. Тем не менее оно ведется. Более того, есть основания предполагать, что именно на Седанке возможен строительный взрыв. Зреет он давно, но теперь становится особенно реальным.

Стройка уже прописалась

Главными строящимися здесь объектами сегодня являются участок федеральной дороги от Аэропорта до о. Русский и низководный мост через Амурский залив. Они, пожалуй, и должны «взорвать потенциал».

По сути малоэтажное строительное «наступление», которое здесь давно ведется частично при неком попустительстве, а частично по «исключениям» и разрешениям, когда отдельные коттеджи вылазят в охранные зоны, на красные линии и пр., за последние два десятка лет достигло определенных успехов. Оно неплохо велось в зоне аэродрома, по ул. Полетаева, отвоевывало «пятачок» за «пятачком» у городских лесов. Да и сейчас, если пройтись по Седанке, то можно заметить довольно много строящихся или предлагаемых к продаже новых коттеджей.

Однако, пожалуй, не за малоэтажкой здесь будет последнее слово. И в этом отношении показательно развитие «ядра» Седанки.

В последние годы вблизи железнодорожной станции появилась еще одна новая группа многоквартирных жилых домов - микрорайон «Седанка». Это три шестиэтажных 60-квартирных дома, построенных компанией-застройщиком ООО «Фортторг».

- По генплану в районе Седанки нам еще предстоит достроить начатый нами, но пока что приостановленный 16-этажный дом. Затем построить еще одну шестнадцатиэтажку. Одна – на 128 квартир, вторая – на 86, - говорит директор компании Игорь БЕЛЬЧУК. - Это будут дома эконом-класса. Они очень быстро разойдутся при помощи ипотечного кредитования, с которым будущим жильцам помогут Сбербанк и ВТБ24.

Главным для этого застройщика, «прописавшегося» на Седанке, объектом на ближайшие два года становится строительство большого торгового комплекса на пересечении улиц Маковского и Полетаева. Ранее в этом месте были пионерлагерь «Моряк» и одноименный санаторий-профилакторий. Но в последние годы здесь воцарилось запустение, в связи с чем земля и была продана (наверное, выгодно), а новый собственник решил, что и для него, и для города будет лучше всего, если здесь появится именно торговый комплекс.

Стоит отметить, что практически от Второй Речки и до г. Артема в пригородной зоне Владивостока сегодня нет ни одного крупного торгового центра. Градосовет при Администрации г. Владивостока в минувшем году одобрил проект этого торгового центра, представленный архитектором Михаилом МАМОНОВЫМ, и практически сразу же началась подготовка площадки под строительство.

Определены приблизительные параметры объекта. Этот торговый комплекс должен быть построен на территории в 16 тысяч кв. метров, а его общая площадь составит около 22 тысяч кв. метров. Он будет включать закрытые и несколько открытых автостоянок на примыкающей территории.

Комплекс должен несколько отстоять от дороги, и его силуэт, при большом объеме самого здания, не будет диссонировать с его окружением – другими постройками, лесом, красными линиями дороги и пр.

Всего через пару-тройку сот метров отсюда основную автомагистраль города по ул. Маковского будет пересекать новая скоростная дорога от Владивостокского аэропорта через п-ов Де-Фриз на о. Русский. В общем, новый торговый центр в будущем сможет обслуживать и всех проезжающих по двум главным дорогам города, и весь жилой район Седанки.

Построить торговый комплекс на Седанке предполагается с применением современных технологий и строительных материалов. Когда город будет принимать гостей саммита АТЭС 2012 г., его здание уже должно будет стоять во всей своей внешней красе.

Рядышком с этой стройплощадкой осваивается другой участок – 16-этажный монолитно-каркасный «крейсер» возводит одно из силовых ведомств. То есть высотное домостроение уже «положило глаз» на эти места, оно здесь логично, и, естественно, будет пробивать свое право. Вопрос: где ему реализоваться?

Рост через запреты?

Один из авторов нынешнего генплана Владивостока Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что территория Седанки для развития жилья очень ограничена, участки все разобраны, если только не скупать индивидуальные дома и коттеджи, чтобы на их месте строить многоэтажки. Но такая скупка пока маловероятна. Особенно в связи с тем, что здесь будет большая развязка магистралей.

Тем не менее есть иной вариант для нового строительства. Это передача под него около 110 га по долине рек Малой и Большой Седанки. Такая передача возможна в том случае, если Пионерское водохранилище на р. Седанка будет перепрофилировано из запасника питьевой воды в рекреационную зону, которая создаст новому жилому району города особую ценность.

Кстати, когда прорабатывались варианты размещения делового центра саммита АТЭС и будущего университета, «приоритет» Седанки был практически бесспорен. И трудно сказать, что в конце концов перевесило «чашу весов» в пользу о. Русский. Однако очень вероятно, что это обстоятельство сберегло территорию водосбора Седанки для чего-то более ценного и гармоничного. А опыт, который будет приобретен при застройке Снеговой пади, Патрокла и других новых районов города, сможет здесь проявить себя буквально в «квадрате».

А вот строительство в этом районе на насыпных территориях специалисты считают нежелательным и даже вредным.

- Такие идеи были, но подобное развитие исключается. Если жестко соблюдать требования наших законов, в т.ч. экологических, то от Седанки до Садгорода – все это санаторно-курортная зона бывшего республиканского значения. И постановление Совмина СССР по этому поводу никто не отменял, а никаких новых нет, - говорит Валентин Аникеев. - Поэтому акватории, прилегающие к этому району, входят в первый пояс охраны курорта, где по идее ничего такого не должно быть. Кстати, по генплану при строительстве низководного моста тоже не было никаких «языков» в залив ни со стороны Де-Фриза, ни со стороны Седанки. Здесь сразу же от железнодорожной насыпи должна была идти эстакада. Но отсыпали площадку для укрупнения пролетных строений, стоят краны, домкраты и пр.…

Надо полагать что, если исключение под отсыпку территории в залив все-таки было сделано, то в дальнейшем очень даже вероятно и разрешение на «выравнивание береговой черты» по точке, до которой довели отсыпку мостостроители.

Сегодня же внешний вид Седанки со стороны залива довольно «затрапезен», а в будущем он в какой-то степени должен стать «визиткой» хотя бы по той причине, что здесь желательно сформировать новый въезд в город, и въезжающие по низководному мосту будут иметь первое впечатление о нем. Проектировщики, прорабатывая «морской фасад» города, пожалуй, уже сегодня должны предложить что-то особенное и для Седанки.