Кошка, объевшая рыбный магазин в аэропорту Владивостока, обзавелась аккаунтами в соцсетях

Кот из Владивостока, который стал известен на всю страну благодаря тому, что объел магазин морских деликатесов на 60 тысяч рублей, оказался кошкой и завел аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кошка, которую «усыновил» хоккейный клуб «Адмирал» уже выложила фотографии с хоккеистом Никласом Бергфорсом и кормом для котов.





Наблюдать за жизнью знаменитой кошки теперь можно по следующим адресам:

http://instagram.com/koshka_matroska/(@koshka_matroska)

https://twitter.com/koshka_matroska(@koshka_matroska)

Напомним, в Международном аэропорту Владивостока эта кошка забралась в один из популярных магазинов рыбной продукции и продегустировала лежащие на прилавке морепродукты.

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ZRPRESS.RU, Владивосток.