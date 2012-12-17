Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ДВФУ обсудили проблемы, волнующие студентов
В офисе Объединенного студенческого совета ДВФУ состоялась встреча студенческого актива ДВФУ с представителями администрации университета.
Со студентами побеседовали проректор по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа и директор департамента контроля за учебной работой Владимир Глухов. Также присутствовали представители всех школ и общественных организаций ДВФУ, за исключением делегатов от Школы искусства, культуры и спорта и Объединенного студенческого совета.
За время более чем двухчасовой беседы студенты-активисты затронули большое количество проблем. В частности, обсуждали работу студенческих пунктов питания – ребята оценили ее как неудовлетворительную, сообщает пресс-служба ДВФУ.
– Студенты нашей школы учатся как в первую, так и во вторую смену, у некоторых групп пары заканчиваются в девять часов вечера, а буфет закрывается уже в три часа дня, – отметил представитель Инженерной школы Дмитрий Калмыков.
Однако ситуация со столовыми и буфетами оказалась далеко не единственной проблемой, волнующей учащихся. Выяснилось, что собравшиеся сомневаются в компетентности некоторых преподавателей и в соответствии требованиям времени учебных пособий, используемых на занятиях. Еще одним важным, с точки зрения студентов, вопросом стало недавнее введение рейтингового контроля успеваемости, которое вызвало негативную критику учащихся.
Беседа с Игорем Соппой и Владимиром Глуховым завершилась подведением итогов обсуждений, разработкой ключевых направлений деятельности администрации в сфере улучшения быта и качества образования в университете. Участники мероприятия договорились, что проведение таких встреч станет нормой, следующая беседа пройдет уже в следующем месяце.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото с сайта ДВФУ.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством