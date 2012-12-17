www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

В ДВФУ обсудили проблемы, волнующие студентов

17 Декабря 2012, 12:02 | Владивосток

В офисе Объединенного студенческого совета ДВФУ состоялась встреча студенческого актива ДВФУ с представителями администрации университета.

Со студентами побеседовали проректор по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа и директор департамента контроля за учебной работой Владимир Глухов. Также присутствовали представители всех школ и общественных организаций ДВФУ,  за исключением делегатов от Школы искусства, культуры и спорта и Объединенного студенческого совета.

За время более чем двухчасовой беседы студенты-активисты затронули большое количество проблем. В частности, обсуждали работу студенческих пунктов питания – ребята оценили ее как неудовлетворительную, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Студенты нашей школы учатся как в первую, так  и во вторую смену, у некоторых групп пары заканчиваются в девять часов вечера, а буфет закрывается уже в три часа дня, – отметил представитель Инженерной школы Дмитрий Калмыков.

Однако ситуация со столовыми и буфетами оказалась далеко не единственной проблемой, волнующей учащихся. Выяснилось, что собравшиеся сомневаются в компетентности некоторых преподавателей и в соответствии требованиям времени  учебных пособий, используемых на занятиях. Еще одним важным, с точки зрения студентов, вопросом стало недавнее введение рейтингового контроля успеваемости,  которое вызвало негативную критику учащихся.

Беседа с  Игорем Соппой  и  Владимиром Глуховым завершилась подведением итогов обсуждений, разработкой ключевых направлений деятельности  администрации в сфере улучшения быта и качества образования в университете. Участники мероприятия  договорились, что проведение таких встреч станет нормой, следующая беседа пройдет уже в следующем месяце.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта ДВФУ.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: образование  студенты  ДВФУ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru