В ДВФУ обсудили проблемы, волнующие студентов

В офисе Объединенного студенческого совета ДВФУ состоялась встреча студенческого актива ДВФУ с представителями администрации университета.

Со студентами побеседовали проректор по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа и директор департамента контроля за учебной работой Владимир Глухов. Также присутствовали представители всех школ и общественных организаций ДВФУ, за исключением делегатов от Школы искусства, культуры и спорта и Объединенного студенческого совета.

За время более чем двухчасовой беседы студенты-активисты затронули большое количество проблем. В частности, обсуждали работу студенческих пунктов питания – ребята оценили ее как неудовлетворительную, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Студенты нашей школы учатся как в первую, так и во вторую смену, у некоторых групп пары заканчиваются в девять часов вечера, а буфет закрывается уже в три часа дня, – отметил представитель Инженерной школы Дмитрий Калмыков.

Однако ситуация со столовыми и буфетами оказалась далеко не единственной проблемой, волнующей учащихся. Выяснилось, что собравшиеся сомневаются в компетентности некоторых преподавателей и в соответствии требованиям времени учебных пособий, используемых на занятиях. Еще одним важным, с точки зрения студентов, вопросом стало недавнее введение рейтингового контроля успеваемости, которое вызвало негативную критику учащихся.

Беседа с Игорем Соппой и Владимиром Глуховым завершилась подведением итогов обсуждений, разработкой ключевых направлений деятельности администрации в сфере улучшения быта и качества образования в университете. Участники мероприятия договорились, что проведение таких встреч станет нормой, следующая беседа пройдет уже в следующем месяце.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта ДВФУ.