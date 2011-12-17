Пострадавший от акулы в Приморье намерен продолжить занятия сноубордом

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. Житель Владивостока Денис Удовенко, которому акула в середине августа в Приморье откусила обе руки по локоть, в ходе лечения в Германии заказал вторую пару протезов для активного отдыха и сноуборда, сообщил РИА Новости 21 ноября отец пострадавшего Евгений Удовенко.

Акула 17 августа напала на 25-летнего Дениса Удовенко в бухте Теляковского, откусив ему обе руки по локоть и повредив ногу. Пострадавшему были сделаны в Сеуле две операции по восстановлению мышц и кожи на бедрах, после чего 25 сентября он вернулся во Владивосток. После консультации со специалистами администрации Приморья родственники Удовенко приняли решение выбрать для протезирования его рук клинику в немецком городе Дуйсбург. Тренировки с протезами начались 7 ноября.

"Тренировки в немецкой клинике проходят нормально, Денис с женой Полиной ездят в нее каждый день как на работу. Недавно Денис принял решение заказать вторую пару более простых протезов для отдыха на природе и занятий зимними видами спорта", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Денис увлекается сноубордом. Узнав, что существуют более крепкие протезы специально для занятий спортом, он осмотрел их в Германии, после чего сделал заказ.

"Эти протезы существенно дешевле первой пары, которые Денис будет использовать в городе - на работе и в быту. Пока тренировок с ними не было, но, вероятно, к ним будет легче привыкнуть, так как они гораздо менее функциональные, чем те, с которыми Денис занимается сейчас", - отметил собеседник.

Евгений Удовенко рассказал, что сейчас Денис тренируется управлять уже двумя протезами одновременно. Врачи отмечают, что он быстро учится и несколько опережает график тренировок. Он уже способен самостоятельно есть и пить, используя протезы.

По предварительным расчетам, на протезирование рук Удовенко потребуется около 5 миллионов рублей. Помимо помощи администрации Приморья, которая оплатила дорогу в Германию и дополнительные расходы, 2 миллиона рублей родственникам пострадавшего выделили власти Сахалина, где родился Удовенко. Кроме того, 2,4 миллиона рублей было перечислено из фонда Михаила Прохорова, и еще около 3 миллионов рублей собрали все неравнодушные к трагедии.