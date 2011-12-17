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ВТЭЦ-2 начала работу на хабаровском газе

17 Декабря 2011, 18:05 | Владивосток

Владивостокская ТЭЦ (ВТЭЦ-2) на прошлой неделе ввела в работу первый из четырех котлоагрегатов, переведенных на сжигание природного газа в рамках программы по газификации Приморья.

Проект по реконструкции ВТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа реализуется ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и предполагает к концу 2011 года ввести в работу на «голубом топливе» 6 котлоагрегатов станции.

8 сентября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН запустил в эксплуатацию первую очередь магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».

По словам полпреда президента в ДФО Виктора ИШАЕВА, Приморье пока получает по газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток газ проекта «Сахалин-1», который перепродает Хабаровский край.

«Трубопровод пока заполнили хабаровским газом», - сказал полпред. По его словам, газопровод с Сахалина построили до Комсомольска-на-Амуре, а оттуда газ с Сахалина поступает по ранее построенному Хабаровским краем газопроводу (протяженностью 450 км) Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск.

Пропускная способность этого участка трубы 4,5 млрд кубометров газа, что вполне достаточно для газоснабжения Хабаровского и Приморского краев, строительство второй трубы потребуется, если будет принято решение об экспорте газа в Китай.

«Когда мы построили этот участок газопровода, я тогда, будучи губернатором Хабаровского края, подписал договор с компанией Exxon Neftegas Limited о поставке нам газа до 2025 года по стоимости $54. Но цена меняется, она зависит от мировой цены на нефть. Мы рассчитали стоимость газа для Сахалина в $396. Минфин брал в СРП долю РФ деньгами, грубо говоря, по $300. Мы сейчас говорим, если покупать газ на Сахалине на месторождении по $150-200, кто заплатит остальную разницу? Так же по Приморью. Чтобы в Приморье газ был по $150, нужно, чтобы на месторождении его продавали за $80. Кто будет платить разницу?» - сказал Виктор Ишаев.

По его словам, подготовлено постановление правительства, есть волевое решение президента. Но о деталях Ишаев говорить пока отказывается.

Автор: Юрий Рогов
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