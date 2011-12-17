С первым газом

Официальное открытие газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» запланировано на 9 сентября. Торжественная церемония пройдет на острове Русском в бухте Аякс. Первыми потребителями «голубого топлива» станут ТЭЦ-2 и объекты саммита АТЭС, расположенные на острове Русском.

Обслуживание газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» будет вести ООО «Газпром трансгаз Томск» (100%-ное дочернее общество ОАО «Газпром»). Протяженность первого пускового комплекса составляет 1 350 км, производительность – 6 млрд кубометров газа в год. По словам гендиректора «Газпром трансгаз Томск» Виталия МАРКЕЛОВА, на эксплуатации магистрального газопровода будут заняты более 1,5 тыс. сотрудников компании.

По данным управления энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, работы по строительству межпоселкового газопровода от ГРС Владивосток до потребителей природного газа на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 были выполнены на 100% еще неделю назад.

Напомним, что до 2025 года планируется газифицировать 502 населенных пункта Приморья. Для этого построят 21 газораспределительную станцию. Общая протяженность межпоселковых газопроводов составит почти 3,5 тыс. км.

По словам заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» (100%-ное дочернее общество ОАО «Газпром») по капитальному строительству и инвестициям Анатолия МАРИНИЧЕВА, природный газ будет отбираться из магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».

В рамках программы газификации регионов страны «Газпром» осуществляет строительство еще трех объектов газификации. Это газопровод от ГРС Владивостока до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная» протяженностью 21 км, газопровод к автомобильному заводу «Соллерс» протяженностью почти 6 км и подводящий газопровод к объекту «Сухой док» протяженностью в 1 км. В настоящее время ведутся работы по сварке и укладке трубы в траншею. Планируемый срок окончания работ - четвертый квартал 2011 года. С 2008 года сумма инвестиций «Газпрома» в строительство объектов газификации региона превысила 8 млрд рублей, из них более 3,5 млрд выделено в 2011 году. Инвестором и координатором реализации проектов выступает ООО «Газпром межрегионгаз».

По словам Мариничева, первоначально объем газа для потребителей Приморья обозначен в пределах 1,4 млрд кубометров, но это после того, как «все потребители выйдут на особый рабочий режим».

«Если говорить о материковой части Приморья, то это порядка 790 млн кубометров, в том числе ТЭЦ-1 - порядка 260 млн. Объемы газа для потребителей острова Русского сейчас уточняются. В первый год они составят порядка 100 млн кубометров. В дальнейшем, с выходом в рабочий режим, они будут увеличиваться. То есть сегодня газ для потребителей, которых мы будем подключать, есть», - сказал заместитель гендиректора компании.

Тем временем правительство Якутии и ОАО «Газпром» на совещании на прошлой неделе обсудили маршрут прокладки газопровода Якутск - Хабаровск - Владивосток.

Как говорится в сообщении пресс-службы президента и правительства Якутии, учитывая многочисленные отрицательные факторы, препятствующие прокладке магистрального газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток на участке Ленск - Сковородино по более южному маршруту, стороны согласились, что необходимо рекомендовать вариант расположения проектируемой трассы газопровода в едином транспортном коридоре с действующим магистральным нефтепроводом ВСТО.

Помимо прочего данный вариант представляется более предпочтительным с учетом имеющихся данных о размещении месторождений нефти и газа и многочисленных перспективных участков, в пределах которых прогнозируется открытие новых месторождений на территориях юго-западной, южной и юго-восточной частей Западной Якутии, а также привлекательных с точки зрения перспектив газодобычи Томпонского и Усть-Майского районов республики.

Ранее сообщалось, что в 2012 году «Газпром» должен начать полномасштабные работы по освоению Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Планируется, что в 2014 году начнется подача нефти с нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения, а в 2016 году - подача природного газа потребителям по вновь построенному газопроводу Якутия - Хабаровск - Владивосток.