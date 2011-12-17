Остров Русский готов газовать

Уже в начале сентября 2011 года готовы подать по приморскому участку газ потребителям. Правда, пока потребители не готовы его принять. Между тем бурильщики приступили к прокладке второй нитки, которая обеспечит надежность газоснабжения острова.

Надо сказать, что специалисты рассматривали самые разные варианты прокладки газопровода на Русский. Легче, проще и дешевле было бы использовать мост. Но в таком случае газопровод, да и сам мост стали бы слишком легкой мишенью для террористов. Под водой по дну моря проложить не дали военные. Туннельный способ отвергли из-за сложности в дальнейшем обслуживании. Решили, что сложно и трудно, но все-таки можно проложить трубу под дном пролива Босфор Восточный.

В целом протяженность межпоселкового газопровода от газораспределительной станции (ГРС) Владивостока до потребителей природного газа на Русский с отводом на ТЭЦ-2 составила около 34 км.

- Газификация Приморского края – один из самых грандиозных проектов на территории Дальневосточного федерального округа, - отмечает заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий МАРИНИЧЕВ.

Самый трудный и сложный участок – 3 км под дном пролива Босфор Восточный.

- Его прокладка – уникальна для России сразу по нескольким параметрам. Большое количество пород, сменяющих друг друга. Сложный грунт, прочностью до 200 мегапаскалей! Значительный диаметр скважины. Наконец, большая протяженность, - рассказывает главный инженер управления подрядных работ во Владивостоке ООО ИПСК «НГС-Темпобур» (подрядчик по строительству перехода) Дмитрий ЛОСКУТОВ. Поясним, 200 мегапаскалей – это скала. На поверхности такие породы проходят с помощью взрывчатки. Но под дном моря ею не воспользуешься. Приходится вгрызаться. На берегу скопилось огромное количество затупленных буров.

Скалу пробурить тяжело. Но можно. Как говорится, дело техники. А вот преодолеть почти трехкилометровый проход технически сложно. С одного берега – просто невозможно. Буровая техника собственный инструмент не может провернуть. Значит надо идти с двух сторон. Тот, кто пробовал хотя бы домашнюю стену просверлить с двух сторон в одном месте, знает сколь трудно попасть в нужную точку. Можно представить, насколько сложно прицелиться буром так, чтобы попасть в нужное место, причем с точностью до миллиметра!

Есть, конечно, специальная техника. Например, задачу упростила бы установка специального маячка. Но военные не разрешили. Вот и пришлось строителям-бурильщикам целиться чуть ли не «на глаз». Уже после того как добурились до нужной длины, только для того чтобы соединиться в одной точке, бурильщикам понадобился целый месяц. И все-таки соединились!

- Для нас это был настоящий праздник и облегчение, - признается Дмитрий Лоскутов.

Впрочем, лишь один день отдохнули буровики в честь такого праздника. И снова принялись за работу, которая ведется круглосуточно. На прокладке газопровода занято относительно немного людей. На четырех буровых комплексах приблизительно 150 человек.

- В таком деле важно не количество, а качество. Вырастить хорошего специалиста – нужен не один год. Все наши работники – специалисты высокой квалификации, - поясняет Дмитрий Лоскутов.

Именно поэтому все буровики с запада России. В Приморье таких специалистов просто нет.

- Самое трудное в нашей работе – командировки. Ведь 75 дней вдали от семьи и лишь 20 дней – дома, - признается водитель-бурильщик Николай. – Я сам из Ульяновска, но у нас там такой работы нет. Вот и приходится мотаться по командировкам.

Сам он уже 11 лет работает в компании. Когда устраивался, прошел трехмесячные курсы подготовки. Может работать на любом участке буровых работ. Зарплата – 38 тыс. рублей в месяц. Но компания оплачивает перелеты домой в отпуск и, конечно, к месту очередной работы.

Завершив прокладку первой нитки, буровики приступили ко второй и уже прошли около 100 метров. Ее планируют сдать в следующем 2012 году. Каждая из ниток обеспечивает подачу до 70% от максимально необходимого объема газа. Запас заложен для обеспечения бесперебойности газоснабжения, чтобы не нужно останавливать работу станций на время ремонта. Срок службы газопровода составляет от 35 до 50 лет.

Теперь в газификации Русского очередь лишь за самими потребителями. Энергетики должны подготовить мини-ТЭЦ. По проекту на Русском должны работать на газе 4 станции. Но ни одна из них еще не готова, и лишь две – «Северная» и «Центральная» - будут готовы, как ожидается, до конца этого года. Срок подготовки двух других – «Коммунальная зона» и «Океанариум» - специалисты не торопятся называть.

А вот ТЭЦ-2 уже готова к работе на газе. Ведется прокладка трубы к ТЭЦ-1 Владивостока, к котельной Северной, к «Сухому доку» и заводу «Соллерс».

Правда, снизить энерготариф, как это планировалось вначале проекта газификации, вряд ли удастся. Газовики не готовы назвать даже примерную цену.

- Все будет зависеть от того, с какого именно месторождения будут брать газ, какие условия ценообразования определить государство, - пояснил начальник Управления газификации ООО «Газпром межрегионгаз» Николай ЗУЕВ.

Но без сомнения, что жители Первомайского района, в первую очередь, бухты Тихой, скоро почувствуют улучшение экологической обстановки. Кроме того, с приходом газа существенно повысилась надежность энергоснабжения Владивостока.

Досье "ЗР"

Газопровод на Русский строится в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром». Инвестором по Программе является 100% дочернее общество ОАО «Газпром» ООО «Газпром межрегионгаз». Приморский край был включен в нее в 2008 году. С тех пор сумма инвестиций «Газпрома» в строительство объектов газификации региона превысила 8 млрд рублей, из них 3 млрд 536 млн выделено по программе 2011 года.