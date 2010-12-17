Во Владивостоке проводится акция «Настоящий Новый год»

С 1 по 27 декабря 2010 года во Владивостоке проходит акция–марафон по сбору средств и новогодних подарков для особо нуждающихся категорий граждан с инвалидностью. Цель мероприятия – подарить людям с ограниченными возможностями настоящий Новый год. Инициатор акции – Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег» (г. Владивосток). Сегодня «Ковчег» объединяет более 300 членов, половина из них – постоянные и активные участники всех мероприятий, проводимых организацией. Среди них 20 детей-инвалидов.

На все собранные от акции средства людям с ограниченными возможностями здоровья будут куплены подарки. Более того, неравнодушные жители нашего города смогут сами преподнести подарки инвалидам на предновогоднем мероприятии, которое состоится в конце декабря во Владивостоке.

Артем МОИСЕЕНКО, председатель общественной организации инвалидов «Ковчег», инвалид-колясочник : «Мы очень благодарны всем, кто когда-либо помогал нам в организации тех или иных мероприятий! Сейчас мы обращаемся к общественности города и края с просьбой помочь подарить людям с ограниченными возможностями здоровья драгоценные минуты настоящей радости и счастья. К сожалению, так случилось и случается каждый день, что некоторые люди в одно мгновение теряют возможность жить полноценной жизнью. Мы, конечно, не волшебники и не можем вдруг вернуть людям их жизнь до получения травмы. Но мы можем начать с малого – помочь им забыть о своих недугах и начать новую, пусть и другую, но не менее полноценную жизнь! Наш лагерь «Инвалето» стал для многих побывавших на острове людей эпизодом, навсегда изменившим их привычное существование. Поэтому мы говорим спасибо всем, кто помог нам осуществить этот проект. На следующий год мы планируем сделать лагерь более масштабным, а вместо палаток поставить домики, приспособленные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы надеемся, что при помощи тех, кто видит нашу деятельность и верит в нас, наша заветная мечта осуществится!».

Эдуард ФЕДОРОВ, активный член организации инвалидов «Ковчег», инвалид-колясочник : «Наше обращение для всех действительно неравнодушных и милосердных людей. Мы просим помочь нам в организации новогоднего мероприятия и приобретении подарков для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья! Мы верим в то, что Владивосток – город добрых и отзывчивых людей, готовых помочь, пусть даже их помощь будет в самом малом. Некоторые члены нашей организации нуждаются в новых инвалидных колясках, которые сами себе купить, к сожалению, не могут. Есть у нас молодые, активные парни и девушки, которые с удовольствием учились и работали бы, будь у них дома компьютеры и Интернет. Наши дети с ограниченными возможностями здоровья особенно счастливы, когда им дарят игрушки, настольные игры, книги».

Организация инвалидов «Ковчег» будет рада любой посильной помощи в организации новогоднего праздника для инвалидов и детей-инвалидов. Это может быть помощь в доставке людей на мероприятие, помощь в проведении праздника, в организации фуршета, шоу-программы, в поиске места для проведения мероприятия, либо любая другая поддержка. Желающие помочь люди могут обращаться по телефону: 70-96-04 Артем Моисеенко, e-mail: kovchegv@ mail.ru, www.kovcheg-vl.ru.

Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег» города Владивостока (ОО ИС «Ковчег» г. Владивостока)



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Организация инвалидов «Ковчег» была создана в мае 2000 года. В последнее время активно занимается организацией мероприятий различной направленности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди наиболее крупных проектов организации можно выделить реабилитационный палаточный лагерь на острове Клыкова «Инвалето-2010». Также за последний год организация инвалидов «Ковчег» провела более 20 спортивных соревнований, культурных мероприятий и других праздников.