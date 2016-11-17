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У мэра Владивостока Игоря Пушкарева сегодня день рождения
Сегодня, 17 ноября, главе Владивостока Игорю Пушкареву исполняется 42 года. Больше восьми из них Игорь Сергеевич посвятил столице Приморья, находясь у руля портового города в самые важные, ответственные, поворотные времена, сообщает Vladnews.Ru.
Игорь Пушкарев возглавил Владивосток в мае 2008 года. Перед ним стояла стратегическая задача – подготовиться и провести на самом высоком уровне все мероприятия саммита АТЭС-2012. Более того, интернациональный форум был призван стать не венцом всех дел и изменений, а, наоборот, дать старт масштабному преображению приморской столицы, превращению ее в центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не на бумаге, а в действительности.
Сегодня, когда Владивосток на регулярной основе принимает Восточный экономический форум, когда каждый год в столице Приморья проводятся статусные мероприятия международного уровня, когда вступил в силу режим свободного порта и иностранный бизнес активно инвестирует средства в нашу экономику, можно считать базовые цели достигнутыми. В раскрытии делового потенциала Владивостока теперь главное – идти по намеченному курсу без остановок.
Изменения, которые произошли с городом за последние годы, не могли не заметить жители приморской столицы. Поэтому деятельность Игоря Пушкарева была оценена ими по достоинству: в 2013 году он был переизбран на пост главы Владивостока в первом же туре голосования.
По инициативе Игоря Пушкарева и под его руководством были созданы многие муниципальные программы, в корне преобразившие город. С 2008 года Владивосток впервые был включен в программу федерального финансирования в рамках 185-ФЗ по капитальному ремонту жилых домов. По настоящее время отремонтировано более 1860 жилых домов. Впервые в современной истории Владивостока ведется строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья, для малоимущих горожан.
Впервые за десятилетия решена проблема нехватки детских садов, создано и реконструировано более 20 скверов и набережных, возрожден муниципальный автобусный парк, парк коммунальной и дорожной техники города, построены новые дороги-дублеры, ведется поддержка малого и среднего бизнеса, открылись Центр развития предпринимательства и Молодежный ресурсный центр, более 46 тысяч светильников зажглись на улицах, в том числе и на тех, которые никогда не знали освещения. Чуть более чем за год создана муниципальная сеть многофункциональных центров. В том числе и отделения МФЦ в поселке Трудовое и на острове Русском.
В рамках муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток» построены и сданы в эксплуатацию 27 современных пришкольных стадионов и комплексных спортивных площадок. Начата модернизация муниципальных библиотек. Сейчас это настоящие образовательные и культурные центры для горожан всех возрастов.
Впервые реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой город становится более комфортным для маломобильных групп населения.
Организована муниципальная школа «Управдом», занимающаяся просветительской работой в области жилищно-коммунального хозяйства. Ее деятельность ставится в пример всем городам России. Список достижений можно продолжать и дальше.
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