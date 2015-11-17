Подъездные пути к Владивостоку сковали пробки (Фото)

Небольшой снег серьезно осложнил дорожную обстановку в приморской столице. Из-за утренней гололедицы движение по основным транспортным артериям города практически отсутствовало. Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, на 11.00 утра пробка в город начинается со ст. Седанка, на дороге Патрокл-Седанка также затор.

Стоит отметить, что ситуация понемногу нормализуется, в 8.30 утра пробка начиналась со ст. Санаторная. Сейчас ее хвост понемногу передвинулся к ст. Чайка (Академгородок).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с места события "ЗР".



