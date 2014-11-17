Завтра владивостокцы услышат тревожную сирену

Управление по делам ГО и ЧС и Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщают о проведении на территории города завтра, 18 ноября 2014 г., с 11 до 12 часов дня технической проверки оборудования оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Проверка будет сопровождаться включением звуковых сирен и громкоговорящей связи на улицах города. Это связано с завершением монтажных и пуско-наладочных работ городской системы оповещения.

Убедительная просьба жителям и гостям города воспринимать эти сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием.

ZRPRESS.RU, Владивосток.