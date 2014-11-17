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9 нарядных елей украсят Владивосток в преддверии Нового года
Во Владивостоке продолжается подготовка к одному из самых любимых горожанами праздников – Новому году. Несмотря на то, что до празднования еще полтора месяца, центральные улицы города уже украсила иллюминация, специалисты приступили к монтажу главного новогоднего атрибута – ёлок. Сейчас полным ходом идёт монтаж в сквере Суханова.
Здесь уже полностью установлен каркас, на верхней части прикреплена «хвоя» и украшения – яркие золотистые и красные шары.
В большинстве стран мира подготовка к празднованию Рождества и Нового года начинается в начале ноября. Праздничная новогодняя атрибутика – ёлки, тематические украшения и иллюминация создают новогоднюю атмосферу и дарят ощущение праздника.
В этом году и во Владивостоке по поручению главы города Игоря Пушкарёва подготовка к одному из самых любимых горожанами праздников – Новому году, начата в первой половине ноября. Игорь Пушкарёв распорядился, чтобы уже 1 декабря на улицах города светилась иллюминация, нарядные ёлки были установлены во всех районах Владивостока, включая островные территории, к 10 декабря, а для новогодних народных гуляний задействованы новые площадки.
Всего во Владивостоке, включая островные территории, планируется установить 9 тематически украшенных елей. Традиционно елочные конструкции будут смонтированы на центральной площади Владивостока, на кольце 3-й Рабочей, на острове Попова, в посёлке Трудовом, на площадках перед въездом в туннель на Золотой мост и площади Окатовой, на улице Русской в районе аллеи Дениса Давыдова (ближе к автобусной остановке). Во второй раз нарядная ёлка украсит и микрорайон Снеговая Падь.
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НЕ ЛУЧШЕ ЛИ С ТАКИМ НЕТЕРПЕНИЕМ И РВЕНИЕМ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ТРОТУАРЫ, ДОРОГИ , ЛЕСТНИЦЫ И ГАЗОНЫ. , УБРАТЬ ТЕКУЩЮЮ КАНАЛЁЗУ . ЭТО БЫЛО БЫ ЛУЧШИМ УКРАШЕНИЕМ ЧЕМ ЕЛКИ РЯДИТЬ ОТ КОТОРЫХ ТОЛКУ НИКАКОГО ВООБЩЕ И НЕ РАДУЕТ УЖЕ!!! . . .