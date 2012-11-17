Среди объектов саммита АТЭС во Владивостоке всех милее… трамвай

Больше всего голосов о первоочередности выполнения решений общественной группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита АТЭС набрала позиция «Сохранить трамвайное сообщение на маршруте № 6». По данным на вчерашний полдень, 398 голосов!

Тот, кто (а кто?) инициировал отмену в краевом центре трамвайного движения, должен бы сейчас вертеться как уж на сковородке. Все построили: новые трассы, мосты, кампусы, но трамвай горожанам нужнее всего этого.

Нет, остальное тоже важно и нужно, но когда власти перестанут наступать на грабли? Или они принимают решения, исходя из своих представлений о нужности – не нужности, или перестают делать вид, что, принимая их, учитывают наше мнение. Я не к тому, что население обязательно всегда право, а к тому, что хорошо бы знать правила игры заранее.

И, как представляется, был бы в голосовании вопрос о сохранении трамвайного движения во Владивостоке в принципе, эта позиция не была на последнем месте… Да, она и есть: «Продолжить работу по развитию сети трамвая в городе на современном техническом уровне в соответствии с утвержденным генеральным планом Владивостока». 215 голосов - второе место!

Рабочая группа, созданная по инициативе губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, состоящая из 12 человек и призванная как-то приладить построенные объекты саммита к удобной жизни владивостокцев, работу давно закончила, представила доклад губернатору и ждет нашего решения. То есть недоработки определить она смогла, а что делать в первую очередь, решила демократично спросить у населения.

Население с ответом не шибко торопится. Примерно четыреста человек, зашедших на сайт администрации края, чтобы проголосовать за первоочередность обустройства построенного к ежедневной бытовой жизни, – явно не презентативный показатель. С другой стороны, возможность узнать мнение предоставлена, не хочешь – твои проблемы.

Итак, жители Владивостока голосуют за съезды и заезды с трассы Седанка – Патрокл в районах улиц Выселковой, Фадеева, 71 микрорайона, бухты Тихой, с не построенной дорогой Дальхимпром - Лазурная. Но за установку видеоконтроля скоростного режима на трассе не проголосовал ни один человек.

Обустройство кампуса ДВФУ - а для некоторых это слишком экзотический объект - большого интереса посетителей сайта не вызвало. Разве что каждый зашедший не мог же проголосовать против строительства на острове Русский водовода. Эта позиция набрала больше всего голосов посетителей этого раздела.

Весьма активно народ голосует за обустройство Золотого моста. Больше всего голосов набрали позиции об организации по нему движения общественного транспорта и обустройства пешеходных и велосипедных дорожек, а также позиции, реализация которых сделает движение при заездах и съездах с моста более безопасным.

Более 130 человек проголосовали за скорейшее строительство развязки в районе остановки транспорта «Заря». Судя по голосованию, автомобилистам не хватает на трассе М-60 разворотов в районе станции Океанской и при повороте на б. Лазурную, нужна развязка в районе строящегося «Приморского кольца» и продуманная организация движения в районе «Фетисов-холла». Правда, за установку противошумных экранов вдоль домов по ул. Маковского и строительство надземного перехода к станции «Спутник» никто не проголосовал.

Не вызвал большого интереса вопрос об обустройстве нового аэровокзала, что странно, учитывая, что оставить автомобиль на час (кого-то проводить или встретить) ни около него, ни около железнодорожного вокзала во Владивостоке совершенно негде. Разве что население полагает, что отходить из города в новый терминал аэропорта аэроэкспресс должен бы на пару часов раньше, чем сейчас.

Театр оперы и балета пока воспринимается только как объект, вокруг которого не обустроено движение и не облагорожена прилегающая территория. Здесь за то, чтобы «восстановить прилегающие территории и дороги, разрушенные во время строительства», проголосовали 89 человек.

Опрос наших предпочтений продолжается.

Ольга ЖУРМАН.