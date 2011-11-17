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Мусульмане Владивостока намекают кандидатам в депутаты на мечеть

17 Ноября 2011, 23:34 | Владивосток

Как стало известно газете «Золотой Рог», по слухам, в приморской столице имели место контакты активистов мусульманских организаций с представителями политических партий либо отдельными кандидатами в депутаты, которые ныне ведут активную политическую кампанию в преддверие выборов.

Мусульманские организации зондируют почву насчет давно обещанного строительства во Владивостоке полноценной мечети. Дескать, кандидатам и партиям, которые обещают им поддержку в этом вопросе, в свою очередь обещана определенная поддержка на выборах.

В этих слухах, если они, конечно, имеют под собой реальную основу, сложно увидеть некую однозначно негативную составляющую. Экстремизм экстремизмом, но факт остается фактом - в Приморье мусульманские общины всегда были широко представлены, а в последние годы количество мусульман и вовсе стало заметно расти. Понятное дело, что люди хотят молиться и отмечать религиозные праздники в подобающих условиях, а не теснится в малоприспособленных помещениях. Однако получить сколь-либо значимую поддержку в этом вопросе пока не получалось. Последним серьезным лоббистом строительства мечети в городе был полпред президента в ДФО Камиль Исхаков, который приехал в регион из Татарстана, но надолго у нас не задержался. После его отъезда сколько-нибудь высокопоставленных политиков, открыто заявляющих о поддержке строительства в столице края мечети и вовсе не осталось. Оно и понятно – коренное население весьма настороженно относится к подобным планам.

Автор: Мария Кузовлева
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