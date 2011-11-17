Парус-триколор утвержден логотипом саммита АТЭС во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Оргкомитет саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 разработал и утвердил логотип мероприятия, который представляет собой парус, выполненный в российском триколоре, сообщил губернатор Приморья Сергей Дарькин. "Мы получили официально утвержденный логотип АТЭС. Он красивый, стилизует парус в российском триколоре. Очень хорошая эмблема. Мне кажется она понятная и простая. Ее разработал оргкомитет саммита во Владивостоке", - сказал Дарькин.

Оргкомитет по проведению саммита АТЭС во Владивостоке был создан при администрации края. "Оргкомитет будет заниматься непосредственно организационными вопросами. Кроме того, в него войдут банки, крупные компании, мелкий и средний бизнес", - уточнил Дарькин. Он добавил, что сейчас прорабатываются вопросы проживания гостей, обеспечения мер безопасности, а также культурная программа.