Аэроэкспресс Владивосток - аэропорт Кневичи стартует 29 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Скоростной электропоезд по маршруту «Владивосток – аэропорт Кневичи» отправится от пирона Владивостока уже 29 декабря этого года. Это будет первая пробная поездка на новой электричке по практически готовому новому железнодорожному пути. Компания «Российские железные дороги» уже проводит оценку проекта интермодальных перевозок от Владивостока до Уссурийска.

Как рассказал замначальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Виталий Зеленько, новый современный электропоезд удовлетворит вкус самого требовательного пассажира. Его строительство, специально для Владивостокского отделения ДВЖД, завершается на одном из российских заводов. Электропоезд будет иметь комфортабельные мягкие вагоны, в том числе и вагоны повышенной комфортности.

- Сейчас Дальневосточная железная дорога при поддержке ОАО «РЖД» реализуется в регионе инвестиционные проекты на сумму 36,1 млрд рублей. Строительство скоростной железнодорожной линии «Владивосток – аэропорт Кневичи» - одни из приоритетных наших проектов, - сказал Виталий Зеленько. – Работы на новых остановочных пунктах этой ветки будут завершены в мае 2012 года, а реконструкция пассажирского термина на станции «Владивосток» - в июне следующего года.

Напомним, что строительство к саммиту АТЭС 2012 года новой скоростной железнодорожной линии, связывающей вокзал Владивостока с аэропортом Кневичи, активно началось в 2011 году. Общая протяженность линии составит 70 км. Часть пути скоростной состав будет проезжать по имеющимся путям, которые модернизируются. От Артема до аэропорта прокладывается новое железнодорожное полотно протяженностью 4,1 км. Расчетное время в пути скоростных электропоездов - 48 минут, вместо нынешних полутора часов.

Во Владивостоке и в аэропорту строятся новые железнодорожные пассажирские терминалы. Современные аэровокзальные комплексы будут открыты на станциях «Вторая Речка» и «Угольная», где скоростной поезд будет делать короткие остановки. По всей линии модернизируется инфраструктура, ремонтируются платформы, контактная сеть, возводится двухуровневая развязка над автомобильной дорогой. Предполагается, что к 2015 году доля пассажиров, перевозимых интермодальными поездами, составит 18 % от общего числа пассажиров на данном направлении

Подобная скоростная линия должная в два раза сократить время пути от Владивостока до Уссурийска. Сейчас для того чтобы преодолеть расстояние между этими городами приморцам требуется более 2 часов.

- Сейчас идет технико-экономическое обоснование этого проекта, определяется, через какие населенные пункты должна пройти новая линия, - сказал замначальника Дальневосточной железной дороги Виталий Зеленько. - По предварительным подсчетам, стоимость проекта может составить 70-80 миллиардов рублей. Возможно, это будут и государственные, и частные инвестиции, и средства компании.

В АОА «РЖД» считают, что, учитывая социальную значимость проекта, обеспечить скоростное сообщение между двумя городами Приморья возможно в течение года.