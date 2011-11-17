В Приморье пройдет «горячая линия» по инвестированию пенсионных накоплений

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. 22 ноября 2011 года Отделение ПФР по Приморскому краю проводит общекраевую «горячую линию» на тему «Быть инвестором - значит быть современным».

По телефону 8(423) 249-86-00 с 10:00 до 16:00 жители Приморского края смогут получить консультацию специалистов краевого Отделения ПФР по вопросам инвестирования своих пенсионных накоплений, выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.

«Горячая линия» будет работать также во всех территориальных органах ПФР Приморского края, номера справочных телефонов размещены на сайте Отделения ПФР по адресу: www.pfrf.ru/ot_primor/.