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С понедельника часть домов Владивостока останется без горячей воды

17 Октября 2016, 09:47 | Владивосток

В понедельник, 17 октября, часть домов Владивостока с 09.00 останется без горячей воды, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Энергетики производят ремонт на участках теплотрасс, на которых были выявлены повреждения во время прошедших гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

В связи с этим в период с 09.00 17 октября по 20.00 19 октября от услуги горячего водоснабжения будут отключены потребители, проживающие по следующим адресам:

Аллилуева: 10, 2, 3, 5, 6, 8;

Военное шоссе: 34, 20а, 22, 30, 31, 36, 5а, 24, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 37, 5б, 5в;

Жигура: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 4, 40, 42, 44, 54, 6;

Котельникова: 7.

По данным администрации Владивостока, на 100% готовы к отопительному сезону МУПВ ВПЭС и «Примводоканал». Жилфонд, ОАО «ДГК» и АО «ДРСК» подготовились на 99%. Также завершена промывка и опрессовка систем отопления.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: жкх  вода  ДГК  отопление 



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