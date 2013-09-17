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Во Владивосток забрел еще один тигр

17 Сентября 2013, 17:16 | Владивосток

В начале сентября во Владивостоке на остановке «Академическая» появился новый тигр из латуни, выполненный скульптором и художником в едином лице Валерием ЕФИМЕНКО. Кстати, он же в прошлом изваял голову тигра-предшественника, который простоял на этом постаменте предыдущие несколько лет.

Прежняя фигура была топиарной и требовала постоянного внимания озеленителей, которые должны были поддерживать растительную «шкуру» зверя из цветов и растений в приличном состоянии. Однако, по многочисленным мнениям, обмотанный проводами с лампочками тигр выглядел нелепо, и, в конце концов, его было предложено заменить на более приличную форму.

11 июля был проведен конкурс на «Выполнение работ по созданию малой архитектурной формы «Тигр». По условиям изготовление его должно было уложиться в 985 тыс. рублей. Он должен был уверенно стоять на всех четырех лапах, а шкура должна иметь полосатую тонировку. Любой желающий может теперь убедиться, что именно так фигура и была сделана. Теперь она действительно стала украшением «Академической», и по своей выразительности близка к изображению хищника на гербе города. В темное время, он, как и предшественник, освещен меняющейся подсветкой.

Стоит отметить, что во Владивостоке сегодня имеется еще несколько малых архитектурных форм в виде тигра, достойных внимания. Например, на ул. Тигровой стоит матерый каменный самец. На ул. Набережной возле кинотеатра «Океан» находится бронзовая фигура, установленная в 1992 году инвестиционно-строительной пирамидой «Инаква» на деньги обманутых вкладчиков. Есть такая интересная архи-форма и в одном из популярных пригородных санаториев города.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: памятники 



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