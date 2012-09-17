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Ушел из жизни Валерий Федорович Луценко

17 Сентября 2012, 19:55 | Владивосток

Памяти Валерия Федоровича Луценко

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ZRPRESS. - 17 сентября, в полдень, у себя на даче скоропостижно скончался Валерий Федорович Луценко – крупный организатор и руководитель производства, в сложные годы перестройки Валерий Федорович возглавил исполком краевого Совета, а уже в российское время ему было доверено провести в крае тяжелейшую эпопею приватизации.

Окончивший школу с золотой медалью, а Дальневосточный политехнический институт с «красным» дипломом, он заявил о себе как талантливый руководитель на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина. Предприятие во времена Луценко выпускало боевую и тренировочную авиатехнику, ремонтировало самолеты и вертолеты, производило ракеты морского базирования, последней из которых была ракета «Москит». Он лично готовил к выпуску вертолет Ми-24.

А потом его призвали (партия сказала: «Надо!» - он ответил: «Есть») на крупнейший хозяйственный пост в крае. За тот недолгий период, когда с 1986 по 1990 год Валерий Федорович Луценко руководил исполкомом Приморского краевого Совета, ему удалось добиться того, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли специальную совместную программу развития Приморского края, в основу которой был положен курс на развитие стройиндустрии.

Это при нем были построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в поселке Штыково, возведен хирургический корпус краевой клинической больницы, сдан в эксплуатацию спортивный комплекс «Олимпиец», построен океанариум…Только за период, когда краем руководил В.Ф.Луценко, в Приморье ввод жилой площади возрос 970 тыс. кв. м до 1 млн 127 тыс. Ежегодно открывались школы на 5-7 тысяч мест, детские сады – до 7 тысяч мест, было введено в строй больниц на 600 коек. Во Владивостоке был построен кинотеатр «Москва» (ныне киноконцертный центр NewWawe).

А здание, принадлежавшее растаскиваемой Владивостокской Базе транспортного и рефрижераторного флота, Луценко успел в те перестроечные времена перехватить у ушлых «коммерсантов». Теперь здесь, на улице Черемуховой, – диагностический центр.

Награды: ордена, медали, грамоты - их было много… Что осталось людям? – То, что воплотилось: « в пароходы, строчки и другие добрые дела». И осиротела замечательная семья, где он до последнего дыхания оставался опорой – жене, сыновьям, внукам.

А сегодня, 17 сентября, в полдень Валерий Федорович ушел из жизни: быстро, как он всегда принимал решения. И необратимо: чтоб никого не обременять.

Редакция газеты «Золотой Рог» скорбит вместе с семьей и своими земляками.

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