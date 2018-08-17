Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Управление по делам молодежи администрация Владивостока приглашает талантливых и активных жителей краевой столицы от 14 до 35 лет стать соискателями премии «Есть за что!». 10 лауреатов ждут денежные премии в размере 100 000 рублей.
Документы от соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423) 2-614-400, e-mail: konyaeva@vlc.ru. Контактное лицо: Надежда Коняева. Время приема документов – вторник, среда, четверг – с 14:00 до 17:00. Приём заявок осуществляется до 30 сентября.
Основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.
Премия «Есть за что!» - это поощрение, одобрение деятельности молодых людей за вклад:
- в развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;
- в области предпринимательства и экономического развития;
- в области образования, просвещения и науки;
- в области развития общественных связей и журналистики;
- в области социальных коммуникаций и благотворительности;
- в области искусства и культуры;
- в укрепление здорового образа жизни;
- в области охраны экологии городской среды.
Премия «Есть за что!» присуждается с целью поддержки и поощрения активной молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.
Подробную информацию и рекомендации для подачи документов на премию на сайте администрации Владивостока.
Новости тематики
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
Новости раздела
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле