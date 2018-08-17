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Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"

17 Августа 2018, 09:40 | Владивосток

Управление по делам молодежи администрация Владивостока приглашает талантливых и активных жителей краевой столицы от 14 до 35 лет стать соискателями премии «Есть за что!». 10 лауреатов ждут денежные премии в размере 100 000 рублей.

Документы от соискателей премии принимаются в управлении по делам молодежи администрации города по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел.: (423) 2-614-400, e-mail: konyaeva@vlc.ru. Контактное лицо: Надежда Коняева. Время приема документов – вторник, среда, четверг – с 14:00 до 17:00. Приём заявок осуществляется до 30 сентября.

Основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с  1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.

Премия «Есть за что!» - это поощрение, одобрение деятельности молодых людей за вклад:

- в развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

- в области предпринимательства и экономического развития;

- в области образования, просвещения и науки;

- в области развития общественных связей и журналистики;

- в области социальных коммуникаций и благотворительности;

- в области искусства и культуры;

- в укрепление здорового образа жизни;

- в области охраны экологии городской среды.

Премия «Есть за что!» присуждается с целью поддержки и поощрения активной молодежи приморской столицы, проявивших себя в общественной жизни города, в реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.

Подробную информацию и рекомендации для подачи документов на премию на сайте администрации Владивостока.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: премия  владивосток 



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