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Холодную воду в центре Владивостока отключат на два дня (Адреса)
17 Августа 2015, 17:17 | Владивосток
18 и 19 августа часть жителей Владивостока ожидает отключение холодного водоснабжения. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».
18 августа с 9:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами, подача холодной воды будет приостановлена по адресам: Амурская 25, 25а, 27.
С 10:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами, водоснабжение также отсутствовать в домах: Нерчинская 42-58.
19 августа с 9:00 до 15:00 без холодной воды останутся жители домов: Гульбиновича 29, 29/1, 29/2.
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Теги: отключение водоканал вода
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