Холодную воду в центре Владивостока отключат на два дня (Адреса)

18 и 19 августа часть жителей Владивостока ожидает отключение холодного водоснабжения. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

18 августа с 9:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами, подача холодной воды будет приостановлена по адресам: Амурская 25, 25а, 27.

С 10:00 до 14:00 в связи с ремонтными работами, водоснабжение также отсутствовать в домах: Нерчинская 42-58.

19 августа с 9:00 до 15:00 без холодной воды останутся жители домов: Гульбиновича 29, 29/1, 29/2.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.