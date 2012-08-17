Приморье накроют дожди

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа, ZRPRESS. Сегодня в Приморье по-прежнему сохранится жаркая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется в континентальных районах до +28...+31°C, на побережье до +21...+26°C.

В ближайшие сутки синоптическая обстановка изменится. С приближением фронтальных разделов днем в субботу в западных и юго-западных районах края начнется небольшой дождь. Температурный фон существенно не изменится.

В ночь на воскресенье дожди пройдут на большей части края. Наиболее интенсивные дожди ожидаются утром и днем в воскресенье. В отдельных районах прогремят грозы. Из-за плотной облачности и осадков фон дневных температур понизится по сравнению с предыдущим днем на 2 - 5°C. В начале следующей недели характер погоды будет неустойчивым, местами пройдут кратковременные дожди.

Во Владивостоке сегодня сохранится солнечная погода, температура воздуха составит +23...+25°C. В субботу ожидается облачная погода, во второй половине дня начнется небольшой дождь, при свежем юго-восточном ветре воздух прогреется до +21...+23°C. В ночь на воскресенье осадки сохранятся, а в первой половине дня ожидается сильный дождь. После обеда дождь прекратится, и облачность начнет рассеиваться, температура воздуха существенно не изменится. Но уже в начале следующей недели дожди вновь вернутся.

«Золотой Рог».