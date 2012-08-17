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На Златом мосту сидели…
Золотой мост и строители сделали то, что удается разве только спорту, недаром его открытие и удачное выступление российских олимпийцев совпали во времени. Аура Единения, всеобщей Радости, Хорошего настроения, Гордости и Праздника ощущалась в эти два дня, что были отданы горожанам пощупать, понюхать, погладить мост, пройтись, пробежать с невестой на руках, посидеть, потанцевать, попеть, ощутить масштаб красоты моста и самого Владивостока... Забраться на леера, чтоб было еще выше, чтоб дух захватило, чтобы друг, уехавший в столицу, на фото увидел и завидовал, зараза: ему такого не испытать.
Мы, увы, пока в обыденной жизни друг дружке – оскалившиеся тигрята, но эти два дня на мосту показали нам самим, что мы совсем другие: добрые мы, милые, трезвые, веселые, совсем неспесивые и радоваться умеем не собственным успехам и не личному приобретению, а просто построенному для всех и ни для кого лично, зато как нужного лично каждому. Мост – сооружение грандиозное, таковы и наши чувства.
Все объекты, что создавались за последние четыре года во Владивостоке, испытывая наши нервы, важны и необходимы. Но Золотой мост среди них особый, пусть не обижается мост Русский. Мост над Золотым Рогом навсегда изменил облик города, он, едва родившись, уже стал его визитной карточкой. Теперь отныне и на века он - символ Владивостока: как оперный театр в Сиднее или Биг Бен в Лондоне. И ни один гость, что побывает во Владивостоке, не уедет, не запечатлев себя на фоне Золотого моста.
Мы им уже гордимся, тем, что он есть, что у нас, что один из крупнейших (пока) вантовых мостов в мире, что у него не такие как у других пилоны, и что мы первые рискнули такие придумать. Мы будем показывать его приехавшим друзьям и с этого ракурса, и с того, и в тумане, когда он словно дорога в никуда и выглядит как спустившийся из космоса или стремящийся туда, кому как нравится.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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