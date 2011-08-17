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Центральные очистные сооружения Владивостока готовы к запуску

17 Августа 2011, 15:41 | Владивосток

Во Владивостоке завершились строительство и монтаж Центральных очистных сооружений, в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. К сентябрю очистные будут готовы принять стоки с Эгершельда, Зари, Второй Речки и Центра.

Как рассказал заместитель главного инженера по водоотведению и водоочистке КГУП «Примводоканал» Анатолий САМОРОДОВ, в сутки комплекс сможет очищать 160 тысяч кубометров воды.

Весь технологический процесс на очистных сооружениях автоматизирован. Стоки будут проходить несколько этапов очистки. На первом этапе в блоке механической очистки решетками задерживается крупный мусор. Именно в этом помещении будет стоять самый резкий запах. А вот жители окрестных домов в районе БАМа не будут чувствовать «аромат» очистных, обещают специалисты.

На следующем этапе, в блоке биологической очистки, за дело берутся триллионы бактерий, которые питаются органикой. Как раз сейчас в блоке идет наращивание микроорганизмов. На последнем этапе очистки стоки проходят через шведские фильтры и ультрафиолетовые лампы. Отсюда выходит чистая вода - для питья, конечно, непригодная, но для технических нужд вполне подходит. Специалисты утверждают, что уже через три года можно будет купаться в Амурском заливе без опасений.

После очистки будут оставаться удобрения - порядка 90 тонн в сутки. Их будут использовать на полигоне ТБО в качестве перестилающего слоя.

Очистные сооружения во Владивостоке строятся с использованием самых современных технологий, нормативный срок их эксплуатации - 50 лет, но специалисты уверяют: очистные могут работать и дольше. К сентябрю Центральные очистные сооружения откроют официально. Кроме того, на очереди Южные и Северные очистные: их запуск намечен на конец 2011 года.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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