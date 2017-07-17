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Навигация судов в Амурском заливе будет временно закрыта

17 Июля 2017, 11:06 | Владивосток

В связи с проведением репетиций военно-морского парада сил и средств ТОФ и празднованием Дня Военно-Морского Флота, в Амурском заливе в районе Спортивной гавани и мыса Бурный 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 30 июля 2017 года запрещается движение плавсредств, сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю. 

Как сообщили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю, акватория для движения судов будет закрыта:

– 19, 21, 24, 26 июля 2017 года с 09.00 до 19.00 – репетиции парада;

– 28 (29 резерв) июля с 07.30 до 17.00 – генеральная репетиция парада;

– 30 июля с 07.30 до 17.00 – военно-морской парад кораблей ТОФ.

В ведомстве отметили, что ответственность за безопасность при нахождении в районе проведения репетиций и военно-морского парада несут судоводители плавательных средств.

 

Фото: пресс-служба  администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  репетиция  праздник  ТОФ  Амурский залив  ВМФ  флот 



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