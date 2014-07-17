Во Владивостоке создадут конгрессно-выставочный центр "Владэкспо"

Встреча специалистов администрации Владивостока, архитекторов города, а также преподавателей кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ с опытными московскими архитекторами и экспертами в области девелопмента, имеющими международный опыт, состоялась в администрации города.

Генеральный директор ООО «АБД» Борис Левянт и руководители компании «Темиров и партнеры. Коммерческая недвижимость» Олег и Игорь Темировы представили доклад о тенденциях развития современных городов мира. Прозвучали также идеи, которые могли бы стать интересными для перспективного развития Владивостока. Во встрече принял участие глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

В своем докладе гости представили опыт создания общественных пространств. Так, на месте бывших бруклинских верфей в Нью-Йорке расположился целый модный и современный квартал - офисы, площадки для свадеб, симфонических и эстрадных концертов, модных показов, клубов йоги. Новое развитие получил и печально знаменитый «город-призрак» Детройт – теперь он вновь ожил, но уже с другим, современным, наполнением - туда пришли компании по разработке высокотехнологичной продукции. Игорь Темиров рассказал и о новых тенденциях в производстве, которые, в свою очередь, диктуют архитектуру промышленных объектов: речь шла о 3D-принтерах.

Одним из наиболее эффективных инструментов развития деловой активности городов и регионов нередко становятся конгрессно-выставочные комплексы различного масштаба. Идея создания такого рода комплекса «Владэкспо» разрабатывается в администрации города Владивостока, что, по мнению гостей, является перспективным направлением.

Гости отметили, что во Владивостоке уже сейчас появляются объекты в русле общемировых тенденций – среди них набережная Цесаревича и другие набережные, и скверы, центр современного искусства «Заря». Также развитие городов во многом зависит от деловой, творческой активности и амбиций их жителей. Судя по впечатлениям, жители Владивостока – очень активны и к тому же влюблены в свой город.

Представители ДВФУ пригласили московских специалистов выступить с лекциями в университете. Также они могут стать участниками Первого владивостокского урбанистического форума, который планируется в этом году.

В завершение встречи глава города поблагодарил докладчиков и подчеркнул, что взгляд на город и его развитие со стороны, а также новые идеи всегда важны. Тем более, сейчас, когда Владивосток вышел на новый этап и ищет пути для дальнейшего развития.

ZRPRESS.RU, Владивосток.