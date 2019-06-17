Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях высказался по поводу истории с задержанием журналиста Ивана Голунова:





«В личные сообщения пришёл вопрос о том, как я отношусь к делу Ивана Голунова.

Отвечаю: Я очень рад, что с Ивана Голунова сняты все обвинения и он на свободе. Спасибо всем, кто поддержал его и боролся за него. Это победа всех нас, а не только Ивана и его сторонников. Победа в борьбе со сфабрикованными обвинениями и доказательствами. И очень хорошо, что так быстро и благополучно для него всё завершилось».

Фото РИА "Новости".