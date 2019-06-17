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"Победа в борьбе со сфабрикованными обвинениями и доказательствами"
17 Июня 2019, 14:40 | Владивосток
Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в социальных сетях высказался по поводу истории с задержанием журналиста Ивана Голунова:
«В личные сообщения пришёл вопрос о том, как я отношусь к делу Ивана Голунова.
Отвечаю: Я очень рад, что с Ивана Голунова сняты все обвинения и он на свободе. Спасибо всем, кто поддержал его и боролся за него. Это победа всех нас, а не только Ивана и его сторонников. Победа в борьбе со сфабрикованными обвинениями и доказательствами. И очень хорошо, что так быстро и благополучно для него всё завершилось».
Фото РИА "Новости".
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