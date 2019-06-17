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Во Владивостоке введут выделенные полосы для движения общественного транспорта
Бюджет Владивостока значительно вырос – с 12 до 21 млрд рублей, что позволит существенно улучшить ситуацию во многих сферах городского хозяйства
«Создаем комфортный город вместе. Реальный диалог власти и общества» - в дискуссии на эту тему, которая состоялась в рамках VI Дальневосточного медиасаммита приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, заместители главы администрации и специалисты мэрии, журналисты, представители общественных организаций, предприниматели, депутаты. Живой и острый диалог охватил самые разные проблемы городской жизни, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Глава города констатировал, что вопросы застройки в последнее время оказались одними из самых конфликтных.
«Мы встречались с руководителями компаний-застройщиков, где я предложил – прежде чем заходить с тем или иным проектом на уже застроенную территорию – обсудить его сначала с жителями этого района, постараться найти взаимодействие и общий язык с людьми, предложить помощь в решении каких-то социальных проблем, благоустройстве, - высказал свою позицию Олег Гуменюк. – Разговаривать с людьми – это единственный путь не допускать конфликтных ситуаций».
Мэр рассказал о той огромной повседневной работе, которая ведется городскими службами – именно такая деятельность позволяет поддерживать территории в порядке. Конечно, всем хотелось бы «больше и ярче», но на это необходимы более значительные средства. При этом бюджет Владивостока уже текущего года значительно вырос – с 12 до 21 млрд. рублей, что позволит существенно улучшить ситуацию во многих сферах городского хозяйства.
Кроме того, мэр пригласил принять участие в планировании самых важных и нужных городских проектов представителей общественности – есть идея создать рабочую группу или общественный совет, с которым готова сотрудничать администрация города.
Отвечая на вопросы участников дискуссии Олег Гуменюк рассказал о том, что в мэрии поддерживают многие современные идеи создания комфортной городской среды. Так, прорабатывается вопрос создания во Владивостоке платного парковочного пространства - такая мера позволит существенно сократить количество автомобилей в центре города и на других участках. Вместе с тем, поэтапно будет реализован давний проект строительства многоярусных парковок, и первая – на ул. Верхнепортовой – должна появиться уже в следующем году.
Параллельно необходимо обязательно развивать качество общественного транспорта, подчеркнул мэр. А это значит, компании обязаны обновлять парк, обязательно иметь на борту систему ГЛОНАСС – для контроля за движением и графиком, безналичную систему оплаты проезда. Чистота в салонах – также непреложный пункт.
«Мы будем вводить выделенные полосы для движения общественного транспорта, что также станет стимулом для людей пересесть с личных машин на автобусы», - сообщил собравшимся Олег Гуменюк. Также мэр заявил, что неизбежно повышение тарифа за проезд, так как растет цена на топливо, запчасти и другие составляющие. Перевозчики уже предоставили свои экономические расчеты, в ближайшее время они будут рассмотрены и будет принято решение.
Интересным получился разговор о создании и гуманизации во Владивостоке общественных пространств. Все участники сошлись во мнении, что в городе обязательно нужно существенно улучшить пешеходную инфраструктуру, и мэр поддержал эти идеи.
«Встречался со специалистами в области урбанистики, которые представили такого рода проекты: вот было шесть полос движения для транспорта – сделали четыре, при этом расширили пешеходные зоны, - и пробки уменьшились, - поделился Олег Гуменюк. – Но такие меры, конечно, принимаются вместе с другими, стимулирующими снижать поток автомобилей».
Один из участников дискуссии посетовал, что не видит ярких изменений в благоустройстве города.
«Отремонтируем в этом году более 300 дворов, приведем в порядок более 70 км дорог, около 20 участков ливневой канализации, более 10 подпорных стен – и вновь поедем по городу встречаться с жителями, чтобы услышать их мнение», - подчеркнул Олег Гуменюк.
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