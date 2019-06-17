www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.43 р. 100 JPY: 59.54 р.
EUR: 72.7 р. 10 CNY: 93.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

Во Владивостоке введут выделенные полосы для движения общественного транспорта

17 Июня 2019, 15:39 | Владивосток

Бюджет Владивостока значительно вырос – с 12 до 21 млрд рублей, что позволит существенно улучшить ситуацию во многих сферах городского хозяйства

«Создаем комфортный город вместе. Реальный диалог власти и общества» - в дискуссии на эту тему, которая состоялась  в рамках VI Дальневосточного медиасаммита приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, заместители главы администрации и специалисты мэрии, журналисты, представители общественных организаций, предприниматели, депутаты. Живой и острый диалог охватил самые разные проблемы городской жизни, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Глава города констатировал, что вопросы застройки в последнее время оказались одними из самых конфликтных.

«Мы встречались с руководителями компаний-застройщиков, где я предложил – прежде чем заходить с тем или иным проектом на уже застроенную территорию – обсудить его сначала с жителями этого района, постараться найти взаимодействие и общий язык с людьми, предложить помощь в решении каких-то социальных проблем, благоустройстве, - высказал свою позицию Олег Гуменюк. – Разговаривать с людьми – это единственный путь не допускать конфликтных ситуаций». 

Мэр рассказал о той огромной повседневной работе, которая ведется городскими службами – именно такая деятельность позволяет поддерживать территории в порядке. Конечно, всем хотелось бы «больше и ярче», но на это необходимы более значительные средства. При этом бюджет Владивостока  уже текущего года значительно вырос – с 12 до 21 млрд. рублей, что позволит существенно улучшить ситуацию во многих сферах городского хозяйства.

Кроме того, мэр пригласил принять участие в планировании самых важных и нужных городских проектов представителей общественности – есть идея создать рабочую группу или общественный совет, с которым готова сотрудничать администрация города.

Отвечая на вопросы участников дискуссии Олег Гуменюк рассказал о том, что в мэрии поддерживают многие современные идеи создания комфортной городской среды. Так, прорабатывается вопрос создания во Владивостоке платного парковочного пространства - такая мера позволит существенно сократить количество автомобилей в центре города и на других участках. Вместе с тем, поэтапно будет реализован давний проект строительства многоярусных парковок, и первая – на ул. Верхнепортовой – должна появиться уже в следующем году.

Параллельно необходимо обязательно развивать качество общественного транспорта, подчеркнул мэр. А это значит, компании обязаны обновлять парк, обязательно иметь на борту систему ГЛОНАСС – для контроля за движением и графиком, безналичную систему оплаты проезда. Чистота в салонах – также непреложный пункт.

«Мы будем вводить выделенные полосы для движения общественного транспорта, что также станет стимулом для людей пересесть с личных машин на автобусы», - сообщил собравшимся Олег Гуменюк. Также мэр заявил, что неизбежно повышение тарифа за проезд, так как растет цена на топливо, запчасти и другие составляющие. Перевозчики уже предоставили свои экономические расчеты, в ближайшее время они будут рассмотрены и будет принято решение.

Интересным получился разговор о создании и гуманизации во Владивостоке общественных пространств. Все участники сошлись во мнении, что в городе обязательно нужно существенно улучшить пешеходную инфраструктуру, и мэр поддержал эти идеи.

«Встречался со специалистами в области урбанистики, которые представили такого рода проекты: вот было шесть полос движения для транспорта – сделали четыре, при этом расширили пешеходные зоны, - и пробки уменьшились, - поделился Олег Гуменюк. – Но такие меры, конечно, принимаются вместе с другими, стимулирующими снижать поток автомобилей».

Один из участников дискуссии посетовал, что не видит ярких изменений в благоустройстве города.

«Отремонтируем в этом году более 300 дворов, приведем в порядок более 70 км дорог, около 20 участков ливневой канализации, более 10 подпорных стен – и вновь поедем по городу встречаться с жителями, чтобы услышать их мнение», - подчеркнул Олег Гуменюк.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: гуменюк  жкх  строительство  благоустройство  дальневосточный медиасаммит  дороги  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru