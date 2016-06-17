Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сделать фотографию на паспорт жители Владивостока смогут в МФЦ
Новую услугу по изготовлению фотографий на документы в пилотном режиме запустили в краевом многофункциональном центре во Владивостоке.
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте информатизации и телекоммуникаций, на данный момент прорабатывается вопрос о запуске аналогичной услуги во всех 34-х муниципальных МФЦ.
«Посетители многофункционального центра смогут сделать фото на паспорт Российской Федерации и загранпаспорт. Это позволит еще больше оптимизировать получение услуг в режиме «одного окна», так как в одном месте жители края смогут и подать документы, и оплатить госпошлину – в отделениях, где установлен терминал Сбербанка, и сделать фото», – рассказали в ведомстве.
Воспользоваться новой услугой на сегодняшний день приморцы могут в краевом Многофункциональном центре, расположенном по адресу ул. Борисенко, 102.
Напомним, развитие сети МФЦ и расширение спектра госуслуг, предоставляемых в электронном виде, – задача, поставленная Губернатором Владимиром Миклушевским в этом году перед департаментом информатизации и телекоммуникаций. На сегодняшний день приморцам доступно более 200 федеральных, региональных и муниципальных услуг. В режиме «одного окна» посетители многофункциональных центров могут оформить материнский капитал, недвижимое имущество, документы при смене фамилии и получить другие услуги.
Адреса ближайших МФЦ приморцы могут найти на сайте http://mfc-25.ru/.
Новости тематики
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
Новости раздела
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
If you could stay at home and work from your computer and make $200 to $5, 000 per day, would that interest you? And what if this was much easier then you think it is, because there is a secret for you to learn and follow that would be like your own "cheat sheet" for trading Oil? Would you be interested? Well that's what I have to offer you, I discovered a secret about the Oil market that is hard to believe, one that will enable you to trade it with a very high degree of success and make tremendous money doing so. Come over to my website Superior Trading System and take a look at what I have to teach you.