Во Владивостоке сторонников пешеходного трафика по Золотому мосту на порядок больше, чем противников

Во Владивостоке более 17 тысяч человек прошли по мосту через бухту Золотой Рог с начала тестирования пешеходного трафика, сообщает администрация Приморского края.

Пешеходное движение по мосту через бухту Золотой Рог открылось утром первого июня в тестовом режиме. Трафик планировалось закрыть 15 июня, однако губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил департаменту дорожного хозяйства оставить мост во Владивостоке открытым для пешеходов, а также поставил задачу усовершенствовать пешеходную зону.

"С начала тестирования по Золотому мосту прошли более 17 тысяч человек. Мониторинг пешеходного движения ведется с помощью автоматических турникетов, определяется интенсивность и направление потока в течение дня. На основании этих данных будет выработана оптимальная схема движения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что готовится сводная таблица предложений и пожеланий горожан. По данным краевого департамента дорожного хозяйства, сторонников идеи на порядок больше, чем противников, пишет РИА "Новости".

"Люди оценили такие преимущества, как удобство и быстрота. Например, пересечь мост пешком и оказаться в центре города гораздо быстрее, чем дождаться автобуса, который, к тому же, сделает ближайшую остановку только на Гоголя", — сообщает администрация.