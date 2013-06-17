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Во Владивостоке сторонников пешеходного трафика по Золотому мосту на порядок больше, чем противников
Пешеходное движение по мосту через бухту Золотой Рог открылось утром первого июня в тестовом режиме. Трафик планировалось закрыть 15 июня, однако губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил департаменту дорожного хозяйства оставить мост во Владивостоке открытым для пешеходов, а также поставил задачу усовершенствовать пешеходную зону.
"С начала тестирования по Золотому мосту прошли более 17 тысяч человек. Мониторинг пешеходного движения ведется с помощью автоматических турникетов, определяется интенсивность и направление потока в течение дня. На основании этих данных будет выработана оптимальная схема движения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что готовится сводная таблица предложений и пожеланий горожан. По данным краевого департамента дорожного хозяйства, сторонников идеи на порядок больше, чем противников, пишет РИА "Новости".
"Люди оценили такие преимущества, как удобство и быстрота. Например, пересечь мост пешком и оказаться в центре города гораздо быстрее, чем дождаться автобуса, который, к тому же, сделает ближайшую остановку только на Гоголя", — сообщает администрация.
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