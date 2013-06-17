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Во Владивостоке сбежали невесты
Во Владивостоке прошла акция "Сбежавшие невесты". 15 июня 50 сбежавших невест собрались, чтобы повеселиться и поднять настроение окружающим. В этот день надеть белое платье смогли и юные невесты, и замужние женщины, и даже те, кто уже в разводе.
— Мы решили подарить нашему городу такое веселое мероприятие, подарить участницам радостные эмоции, чтобы они ушли от серых будней и повеселились от души. Участие принимают все желающие. Мы активно продвигали акцию в социальных сетях, вели ветку на портале «Владмама», освещали весь ход подготовки к мероприятию. Узнать о нас и зарегистрироваться для участия можно было через «Владмаму», — говорит Анастасия, организатор мероприятия.
Сбор участниц начался на видовой площадке на Маяке, где их ждали лимузины и party-busы. Но невесты не спешили в них садиться. Все девушки увлеченно занялись фотосессией на фоне моста через пролив Босфор Восточный.
— Свадьба у меня была зимой, поэтому платье на всех фотографиях спрятано под шубой. Когда узнала об акции, не раздумывая согласилась принять участие. Сегодня хоть погода и хмурится, настроение отличное, планирую весь день фотографироваться и веселиться. У остальных девушек планы примерно такие же. Жаль только, что женихи дома сидят, они бы тоже с радостью нарядились и присоединились к нам. Может быть, в будущем организаторы учтут это, — поделилась «невеста» Виктория.
После окончания съемок на предоставленном партнерами транспорте участницы отправились по достопримечательным местам Владивостока. Маршрут запланирован через видовую площадку в районе фуникулера, выезд в пригород, на пляж и многое другое. А показательный забег невест состоялся на набережной Цесаревича. Посмотреть на красавиц собралось несколько десятков горожан. С наступлением вечера участницы направились на after-party в один из ночных клубов Владивостока.
В Москве акция «Сбежавшие невесты» проводится с 2004 года. Традиционно она стартует в столице, проходит по городам страны и завершается в Санкт-Петербурге.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:49, 18.06.2013#
Да прав Костян. Может и грубовато, но зрелище, к сожалению, неприглядное. Подраспустившие себя (в смысле толщины) дамочки, кривляки, возомнившие себя "красотками", сбежавшими от Ричарда Гира. От кого вы там убегали? Кто за вами гнался? Даже не смешно. Грустное зрелище. Шабаш.
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Видел этих кобыл. Выползли на дорогу чуть подальше "Паруса" на второй речке, размахивали руками, создали за считанные минуты немаленькую пробку.