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Во Владивостоке сбежали невесты

17 Июня 2013, 14:03 | Владивосток

Во Владивостоке прошла акция "Сбежавшие невесты".  15 июня 50 сбежавших невест собрались, чтобы повеселиться и поднять настроение окружающим. В этот день надеть белое платье смогли и юные невесты, и замужние женщины, и даже те, кто уже в разводе.

— Мы решили подарить нашему городу такое веселое мероприятие, подарить участницам радостные эмоции, чтобы они ушли от серых будней и повеселились от души. Участие принимают все желающие. Мы активно продвигали акцию в социальных сетях, вели ветку на портале «Владмама», освещали весь ход подготовки к мероприятию. Узнать о нас и зарегистрироваться для участия можно было через «Владмаму», — говорит Анастасия, организатор мероприятия.

Сбор участниц начался на видовой площадке на Маяке, где их ждали лимузины и party-busы. Но невесты не спешили в них садиться. Все девушки увлеченно занялись фотосессией на фоне моста через пролив Босфор Восточный.

— Свадьба у меня была зимой, поэтому платье на всех фотографиях спрятано под шубой. Когда узнала об акции, не раздумывая согласилась принять участие. Сегодня хоть погода и хмурится, настроение отличное, планирую весь день фотографироваться и веселиться. У остальных девушек планы примерно такие же. Жаль только, что женихи дома сидят, они бы тоже с радостью нарядились и присоединились к нам. Может быть, в будущем организаторы учтут это, — поделилась «невеста» Виктория.

После окончания съемок на предоставленном партнерами транспорте участницы отправились по достопримечательным местам Владивостока.  Маршрут запланирован через видовую площадку в районе фуникулера, выезд в пригород, на пляж и многое другое. А показательный забег невест состоялся на набережной Цесаревича. Посмотреть на красавиц собралось несколько десятков горожан. С наступлением вечера участницы направились на after-party в один из ночных клубов Владивостока.

В Москве акция «Сбежавшие невесты» проводится с 2004 года. Традиционно она стартует в столице, проходит по городам страны и завершается в Санкт-Петербурге.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Елена ЕМЕЛЬЯНОВА
Теги: дети  акции  семья  праздники 
         



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Комментарии

  • Костян16:26, 17.06.2013#

    Видел этих кобыл. Выползли на дорогу чуть подальше "Паруса" на второй речке, размахивали руками, создали за считанные минуты немаленькую пробку.

  • Одна из них20:32, 17.06.2013#

    Костян, да вы просто Джентельмен, извините что испортили вам настроение :)

  • Псевдоним20:33, 17.06.2013#

    Костян ты видимо свинья последняя, так про девушек говорить. Фугу мерзость

  • ЯЯЯ22:04, 17.06.2013#

    ппц, и откуда такие полумужики берутся, противно читать. девушки, не обращайте внимание, это исключение из правил, вся остальная часть мужского населения любовалась вами

  • Псевдоним10:49, 18.06.2013#

    Да прав Костян. Может и грубовато, но зрелище, к сожалению, неприглядное. Подраспустившие себя (в смысле толщины) дамочки, кривляки, возомнившие себя "красотками", сбежавшими от Ричарда Гира. От кого вы там убегали? Кто за вами гнался? Даже не смешно. Грустное зрелище. Шабаш.

  • Псевдоним21:13, 18.06.2013#

    День ВДВ тоже удручающее зрелище - полысевшие, пузатые, пьяные дядьки раз в год в фонтаны сигают :). У них своя свадьба, у нас своя :), больше позитива, мужчины!

  • Псевдоним07:51, 19.06.2013#

    Впринципе на день ВДВ похоже и было. . .

  • Псевдоним09:57, 19.06.2013#

    да какие невесты. . я бы и сам от них убежал деградирующее тупееющее общество.

  • Псевдоним17:29, 21.06.2013#

    рыхлые, пьяные, сбежавшие невесты, за которыми уже никто не гонится)

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