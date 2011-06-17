Большая прогулка для влюбленных

В центре Владивостока кипит работа: старую брусчатку меняют на новую, по краю тротуара пролегли траншеи – сюда укладывают электрический кабель, заливают бетоном площадки под опоры фонарей. Разом вышли бригады рабочих практически во все скверы. Что происходит и что получится в итоге?

На этот вопрос нам ответили в администрации Владивостока: в городе началась активная фаза реконструкции Морского фасада. Кстати, здесь же нас заверили, отвечая на вопрос обеспокоенных горожан: ни один памятник при этом не пострадает, не будет демонтирован или перенесен, наоборот – все будут реставрированы, и даже появятся новые!

Одной из самых ярких изюминок проекта стало создание целой системы скверов. Вряд ли кто будет спорить, что нам очень не хватало хороших маршрутов – погулять. Теперь архитекторы предлагают такой маршрут с остановками – для бесед, поцелуев или просто о жизни подумать…

Итак, выходим на Покровском парке и спускаемся по Океанскому вниз, справа – на улице Прапорщика Комарова – новый сквер в честь почетных граждан Владивостока, реконструкция которого уже завершается. Малая архитектурная форма с именами почетных граждан появится здесь позже, к сентябрю. Но уже сейчас нарядные дорожки из светлой гранитной брусчатки, садово-парковые фонари, деревянный настил по всем бортикам, который образует несколько десятков метров лавочек, детская площадка с качелями и множество новых деревьев и кустарников – все это создает замечательный уют. А ведь еще несколько лет назад этот участок земли едва не ушел под застройку очередной многоэтажной «парковки». Городские власти отстояли, теперь тут навсегда городской сквер.

Идем дальше – на глазах преображается Океанский проспект: здесь также укладывают гранитную брусчатку (толщина 8 см гарантирует прочность, поверхность обработана так, что скользить не будет). Фонари на чугунных литых опорах создадут новый облик, при этом проектировщики выбирали для них оригинальную форму. Это для Хабаровска - с его равнинным рельефом - характерны монументальные и тяжелые фонари. Наш город раскинулся на сопках, у него динамичный характер портового города, поэтому и фонари выбирали легкой, утонченной формы. Также здесь появятся стилизованные под якорные чугунные цепи лавочки, цветники. Провода, которые раньше были протянуты от электрических опор по воздуху, теперь уложены под землю и, значит, больше не будут мешать любоваться видом улиц, старинных зданий и морем. К слову, многие здания в центре города будут оборудованы современной подсветкой, которая придаст вечернему Владивостоку особый шарм.

Стоит завернуть на Семеновскую, в сквер городов-побратимов, созданный в прошлом году. В нынешнем здесь появились слоники: топиарная фигура, созданная из кованных деталей и растений. Полным ходом идут работы на владивостокском Арбате, на Спортивной гавани – здесь также укладывается гранитная брусчатка, обновляются фонтаны, включая самый большой. После долгих лет «без зелени» уже высажены деревья, причем подобраны такие породы, которые выдержат ветра и солнце. В ближайшее время начнутся работы на Пограничной и Семеновской.

Дальше путь лежит по улице Набережной вдоль парапета. Здесь тоже начинается реконструкция – брусчатка, фонари, ограждение в виде стилизованных цепей. По дороге обязательно стоит заглянуть в сквер адмирала Макарова – почтить память великого человека. К слову, скверик также в плане реконструкции.

Идут работы в сквере у памятника Ленину на железнодорожном вокзале, здесь появятся новые брусчатка, скамейки и навесы – можно будет посидеть, спрятавшись от дождя.

С вокзала выходим на Корабельную набережную, где тоже началось активное обновление, идем до Адмиральского сквера возле Дома офицеров флота. К слову, тут ступеньки продублированы покатыми дорожками - для людей с ограниченными возможностями. А можно пройтись по центральным городским улицам и заглянуть сначала в обновленный скверик Якова Семенова на Алеутской, а затем на Светланскую, 44, в районе «Мэджик бургера», – здесь тоже по проекту архитекторов началась реконструкция. Идут работы в скверах Невельского, у памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и в Театральном сквере. Памятник Лазо здесь конечно же будет сохранён, обновятся дорожки, клумбы, скамейки, фонари. Поднимаемся к улице Луцкого, на пересечении также большая стройка: здесь будет большой и по-своему уникальный сквер Муравьева-Амурского. По замыслу архитекторов, здесь появится «аллея первопроходцев», где будут увековечены имена людей, осваивавших Дальний Восток, а там, нде покоится прах графа Муравьева-Амурского, будет установлен памятник этому человеку, благодаря которому на карте появился российский город Владивосток.

Активная реконструкция началась и в сквере Суханова – здесь тоже запланированы новая брусчатка, облицовка бортиков, клумбы и фонари.

Уже сейчас полным ходом идет проектирование очередного списка городских скверов – Гайдамакского, Жариковского и других по улице Светланской, парка Победы в районе Дома молодежи, сквера в районе остановки «Магнитогорская» и многих других. Всего в планах городской администрации обновление более 20 зеленых зон, причем все они зарегистрированы в муниципальную собственность, что гарантирует их сохранность, уход и обезопасит от застройки. Строители планируют завершить основную часть работ к сентябрю.

Стоит отметить, что проекты всех скверов и центральных улиц создавали владивостокские архитекторы. В реконструкции объектов есть общие черты: по распоряжению мэра Игоря ПУШКАРЕВА здесь используются прочные натуральные материалы, продуман дизайн фонарей (в том числе специальных тротуарных), малых архитектурных форм, а кроме того, закупаются массивные лавочки и урны, которые по возможности укрепляются в грунт – чтоб никому не удалось увезти их на собственную дачу.

Особый подход и к озеленению: специалисты муниципального учреждения «Горзеленстрой» подбирают для высадки породы деревьев, кустарников и цветов не только со знанием дела и с учетом климата и городских условий, но и с большой любовью. В городе вновь появятся цветущие по весне груши и абрикосы, а также несколько видов клёнов, ель корейская, можжевельник даурский, спирея японская и спирея серая, магнолия Зибольда, рододендрон даурский, рябина амурская, кизильник блестящий и многие другие. Что и говорить, специалисты вкладывают в облик Владивостока много сил и творческой фантазии, немало будет вложено и средств. Горожанам останется не менее важное: научиться все это беречь. И ценить.