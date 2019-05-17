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Во Владивостоке появится необычный туристический маршрут
17 Мая 2019, 08:39 | Владивосток
Транспорт для него гостям и жителям города приготовили еще более необычный
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) разрабатывает новые маршруты туристических поездов на паровой тяге, один из них - Владивосток – Садгород. Это будет первый в Приморье регулярный пассажирский маршрут пригородного поезда на паровой тяге.
«РЖД» отмечают, что популярность туристических поездов на паровой тяге растет. Так, в прошлом году количество таких поездов на сети выросло на 44% - до 244 ретросоставов, что на 72 составов больше, чем в 2017. Дирекция тяги эксплуатирует 73 паровоза, имеет договор на проведение всех видов ремонта с ООО «ЖД Ретро-Сервис».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Олег Клименко
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