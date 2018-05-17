Владивосток присоединится к акции "На работу на велосипеде"

Завтра, 18 мая, владивостокцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Проходящая дважды в год акция призвана доказать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам – это легко и удобно.

Проведение акции направлено на изменение модели поведения и мотивацию граждан чаще использовать альтернативные виды передвижения, способствует пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, муниципальных, коммерческих и иных организаций к проблемам сохранения экологии и улучшению транспортной доступности.

Для мотивации участников партнёры акции во Владивостоке готовы предоставить скидки тем, кто пересядет в эти дни с автомобиля на велосипед. Так, с 18 по 20 мая в сети магазинов «Олимп» всем покупателям, приехавшим в магазин на велосипеде, будут начисляться двойные бонусы. А в сети прокатов «Тандем» 18 мая будет предоставлена 30%-я скидка на аренду велосипеда. Велосипед можно получить и сдать в любой из точек проката, расположенных по адресам:

- ул. Русская, 41в;

- о. Русский, ул. Аякс, 10, стр. 20, кампус ДВФУ;

- о. Русский, п. Экипажный, яхт-клуб «Алые паруса».

Администрация Владивостока приглашает всех желающих присоединиться к акции и воспользоваться завтра, 18 мая, в качестве транспорта велосипедом.

Фото http://mara-nova.ru/